Équipe de France féminine de football : le sort de la sélectionneuse Corinne Diacre fixé le 9 mars

Après la démission de Noël Le Graët, la direction des sports de Radio France a appris que le sort de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, sera tranché le 9 mars. La sélectionneuse est contestée par ses joueuses.

>> On vous explique la crise autour du retrait de plusieurs joueuses de l'équipe de France, qui fragilise Corinne Diacre

Trois joueuses cadres, dont la capitaine Wendie Renard, ont annoncé leur retrait des Bleues sous fond de tension avec Corinne Diacre. La première a allumer la mèche est Wendie Renard, la capitaine aux 142 sélections. "Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau (...). C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale", avait-elle déclaré, vendredi 24 février. Cette fronde intervient à cinq mois de la prochaine Coupe du monde disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

Une commission sera prochainement nommée, avec parmi ses membres Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais en charge du football féminin au sein de la FFF. Cette commission devra entendre Corinne Diacre, mais également les joueuses qui ont annoncé leur mise en retrait de l'équipe de France féminine ces derniers jours, à cinq mois du prochain Mondial.