Équipe de France : derrière Kylian Mbappé et Olivier Giroud, les Bleus ne manquent pas d'alternatives

Alors que Kylian Mbappé et Olivier Giroud sont restés muets jeudi contre l'Irlande (2-0), l'équipe de France a pu compter sur deux buteurs inédits pour s'imposer.

Décidément, Kylian Mbappé n’aime pas affronter l’Irlande. Déjà muet au match aller en mars, le capitaine de l’équipe de France a terminé de la même manière la rencontre face aux Boys in Green, jeudi 7 septembre, malgré la victoire acquise au Parc des Princes (2-0). Une anomalie pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, buteur à chacune de ses sorties avec les Bleus depuis la demi-finale de la Coupe du monde… sauf contre l’Irlande.

L’équipe de France s’en est donc remise, à l’aller comme au retour jeudi, à des buteurs providentiels. Benjamin Pavard avait offert la victoire à Dublin d’une frappe lointaine (1-0). Aurélien Tchouameni l’a imité jeudi, avant le premier but sous le maillot tricolore de Marcus Thuram. Trois buteurs différents, qui ne se prénomment pas Kylian Mbappé ou Olivier Giroud, c’est une rareté pour l’équipe de France.

Avant ce match contre les Irlandais, Mbappé et Giroud avaient inscrit 73% des buts des Bleus sur la dernière année en cours. Ce match de rentrée dessine donc une nouvelle tendance que décrivait Didier Deschamps en conférence de presse après la rencontre : "Le danger vient d’un peu partout et c’est une très bonne chose. Si vous avez des attaquants qui ne marquent pas dans une équipe, il y a de quoi s’inquiéter. Moi, si je dois m’inquiéter, ce n’est pas là-dessus."

Gagner encore en efficacité

Derrière Mbappé, qui est resté bloqué à une unité de Michel Platini (41 buts) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, et Giroud, qui domine ce même classement, certains joueurs pointent le bout de leur nez. Pour que les Bleus puissent aborder sereinement l’Euro, qu’ils sont proches de disputer puisqu’ils dominent le groupe B des éliminatoires, ils devront cependant gagner en efficacité.

Le but de Marcus Thuram était donc le bienvenu pour Didier Deschamps : "C’est très bien pour lui. Ça fait un petit moment qu’il est avec nous et vu la concurrence, c’est toujours bien que quand je fais appel à un joueur, il soit décisif." Après son bon début de saison avec son nouveau club, l’Inter Milan, le rejeton de Lilian a marqué pour sa 11e sélection, et aurait même pu inscrire un doublé. "Il était énervé contre lui-même parce qu’il aurait pu en mettre plus", a confirmé le sélectionneur.

Ousmane Dembélé, lui, a trouvé le poteau. Toujours aussi déroutant pour ses adversaires, le nouvel attaquant du PSG a manqué de précision dans le dernier geste. Il n’a plus marqué avec les Bleus depuis juin 2021. "Il aurait pu être mieux récompensé", a atténué Deschamps. Dans l’attente d’une plus grande variété offensive, son association dans un trio au PSG avec Randal Kolo Muani et Mbappé sera scrutée de près.

Une marge de progression intéressante

"Il n’y a que du positif au fait qu’ils se retrouvent tous les trois au PSG", a assuré le sélectionneur plus tôt dans la semaine. Touché à la cheville avant ce rassemblement, Kolo Muani est resté sur le banc jeudi au Parc des Princes, mais devra prouver qu’il peut être une alternative pour inscrire des buts. Kingsley Coman est lui entré en jeu contre l’Irlande et doit aussi se montrer plus décisif : il n’a plus marqué avec la France depuis novembre 2020.

Au-delà des joueurs offensifs, la France peut toujours compter sur Antoine Griezmann, moins efficace que par le passé mais qui n’a pas perdu son sens du but. Ou sur Aurélien Tchouameni, qui fait peser un danger constant sur les défenses adverses avec ses frappes de loin, ou Théo Hernandez, infatigable sur son côté gauche. Désormais, l’objectif sera de confirmer lors des prochains matchs que le danger vient bel et bien de partout.

À l’aller à Dublin, comme au retour au Parc des Princes contre l’Irlande, l’équipe de France a surtout démontré qu’elle pouvait s’imposer sans un grand Kylian Mbappé. Le capitaine aura à cœur de se montrer décisif lors du match amical contre l’Allemagne, mardi prochain. Et ses coéquipiers de prouver que les Bleus détiennent une marge de progression intéressante en attaque, à neuf mois de l’Euro.