Equipe de France : au poste de gardien de but, le changement, c’est Maignan

Mike Maignan va jouer contre les Pays-Bas, vendredi, son tout premier match comme gardien numéro 1 de l'équipe de France. Une transition naturelle après la retraite internationale de Hugo Lloris.

Certaines retraites internationales sont plus difficiles à digérer que d'autres. Quand Hugo Lloris, joueur avec le plus de sélections et qui a le plus porté le brassard de capitaine dans l'histoire de l'équipe de France, a annoncé sa retraite internationale le 9 janvier, la nostalgie aurait pu se mêler à l'inquiétude sur l'avenir du poste de gardien chez les Bleus. Il n'en a rien été, car la succession est apparue évidente.

Mike Maignan va débuter contre les Pays-Bas, vendredi 24 mars, sa seconde vie en Bleu. "Le poste de numéro 1 revient évidemment à Mike Maignan", a indiqué Didier Deschamps lundi, lors du premier jour du rassemblement à Clairefontaine. En réalité, le sélectionneur n'avait pas vraiment besoin de le préciser. Bien que blessé au mollet et absent de la Coupe du monde au Qatar, le gardien de but de l'AC Milan savait que son heure allait arriver avec la mise en retrait de Lloris.

D'abord parce que durant l'année 2022, une petite musique s'est faite de plus en plus insistante. Et si Maignan détrônait Lloris avant même le Mondial et occupait le poste de numéro 1 au Qatar ? La question a été posée plusieurs fois durant les mois précédents la Coupe du monde au sélectionneur, qui s'est contenté de botter en touche. "J'ai la chance d'avoir deux très bons gardiens à disposition", assurait le sélectionneur en mars.

"Il a l'étoffe d'un gardien international"

Pour préparer la succession qu'il voyait venir, Didier Deschamps a tout de même effectué une rotation l'an dernier. Mike Maignan a ainsi joué un match en mars puis deux en juin, exactement comme le portier de Tottenham. Une manière de préparer le gardien de 27 ans aux joutes internationales, pour mieux anticiper la suite : "C'est important aussi, même s'il est habitué au haut niveau avec Milan, d'avoir un vécu".

"Il apporte son caractère, c'est un leader dans l'âme et il transmet tout ça autour de lui et au groupe." Raphaël Varane, en mars 2022 en conférence de presse

À y regarder de plus près, l'ancien gardien de Lille a en effet peu de références au très haut niveau : seulement cinq sélections et douze matchs de Ligue des champions. "Mais il a l'étoffe d'un gardien international", rétorque Lionel Charbonnier, ancien gardien de l'équipe de France (une sélection) et champion du monde 1998. Depuis son arrivée à l'AC Milan l'an dernier, Mike Maignan a été élu meilleur gardien du championnat d'Italie et a grandement aidé son club à remporter la Serie A.

Les tifosi se sont rapidement attachés à celui qui s'est révélé au Losc en Ligue 1, et se sont languis de son absence sur blessure pendant une large partie de la première moitié de saison. De retour depuis quelques semaines, l'international français a rassuré sur son niveau de jeu, avec notamment une grande performance contre Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Une concurrence pas encore au niveau international

"Il me fait beaucoup penser à Bernard Lama. C'est un chat. Il est à l'aise dans les sorties aériennes, il est rassurant dans ses prises de balle", décrit Lionel Charbonnier, qui ajoute qu'il est "très rassurant pour ses défenseurs et très bon dans le jeu au pied". Un jeu au pied qui faisait défaut à Lloris et qui pourrait être un nouvel atout pour l'équipe de France. Tout comme les qualités de Maignan dans l'exercice des penalties.

En mars, Raphaël Varane, qui a également pris sa retraite internationale, ajoutait une autre qualité à la palette du gardien tricolore : "Il apporte son caractère, c'est un leader dans l'âme et il transmet tout ça autour de lui et au groupe." À 27 ans, Mike Maignan a donc toutes les cartes en main pour s'imposer sur la durée à un poste de gardien numéro 1 occupé pendant treize ans par Hugo Lloris.

Mike Maignan lors d'un match de Serie A entre l'AC Milan et la Salernitana, le 13 mars 2023 à San Siro. (GIUSEPPE MAFFIA / AFP)

"Il va tout de même devoir confirmer avec les Bleus", prévient Lionel Charbonnier. "Mais s'il est performant, ça va être compliqué pour les autres." Car la concurrence derrière lui n'est pas encore au niveau international. Alphonse Aréola est remplaçant à West Ham. Brice Samba, convoqué pour la première fois chez les Bleus, découvre la vie à Clairefontaine lors de ce rassemblement.

Derrière eux, Alban Lafont, Lucas Chevalier et Ilan Meslier sont trois jeunes gardiens qui pourraient jouer en équipe de France dans les mois et années à venir. Mais de là à déboulonner Maignan ? "Ce qu'il leur faut, c'est jouer des matchs de coupe d'Europe. C'est très important pour la suite", insiste Lionel Charbonnier. En attendant, le règne de Mike Maignan peut commencer. Rendez-vous au stade de France vendredi, pour son sacre face aux Pays-Bas.