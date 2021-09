Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : l'influenceur Antoine Griezmann enfin de retour dans la lumière

Libéré, délivré et enfin retrouvé, Antoine Griezmann a marqué plus qu'un simple doublé contre la Finlande (2-0) avec l'équipe de France, mardi 7 septembre. Une performance à la hauteur de son rang de leader technique des Bleus, lui qui a souvent été mis au banc des accusés lors de ses dernières sorties en sélection. Avec 41 buts au compteur, l'ex-Barcelonais désormais de retour sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, rejoint également Michel Platini comme troisième meilleur buteur en bleu.

Le signe d'un joueur de caractère et de retour sur le devant de l'affiche au cœur d'une animation offensive bien au rendez-vous. Son association avec Anthony Martial et Karim Benzema a fait merveille pour exploser le verrou finlandais en deux temps. Toujours aussi impliqué dans le jeu, son positionnement en tant que numéro dix paraissait lui aller comme un gant. Il était temps.

"Lyon et moi, c'est une histoire d'amour. Je suis très content, très fier. Merci aux supporters" @Benzema sur l'accueil réservé par le Groupama Stadium pour son grand retour à Lyon, au micro de @FredCalenge pic.twitter.com/LkqqEtl4t9 — TF1 (@TF1) September 7, 2021

Une connexion madrilène capitale

Après deux prestations décevantes face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), mercredi dernier, et l'Ukraine (1-1), samedi, le néo-Colchonero a dissipé beaucoup d'interrogations en seulement 90 minutes.

Repositionné en meneur de jeu, juste en dessous d'un duo Martial - Benzema, Antoine Griezmann a rayonné par sa justesse technique et sa clairvoyance. Auteur de cinq tirs dont deux cadrés, il a pu se mouvoir sur l'ensemble du front offensif pour finalement être dans son rôle préférentiel : celui d'électron libre.

41 - Antoine Griezmann a marqué contre la Finlande ses 40e et 41e buts avec les Bleus, rejoignant ainsi Michel Platini en 3ème position des meilleurs marqueurs de l’histoire de l’équipe de France. Podium. #FRAFIN pic.twitter.com/q3vcAZBkGd — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2021

D'un extérieur plein de finesse du pied gauche (25e) et d'un tir empli de malice dans un angle fermé (53e), il a validé sa mission à la perfection. Etre décisif à nouveau pas uniquement en terme statistique mais aussi d'influence. Deux éclairs de génie, en plein cœur de la tempête actuelle des Bleus, qui lui octroie le droit de se retrouver à égalité avec la légende Michel Platini avec 41 buts en 98 sélections.

Pas si anecdotique que cela si l'enchaînement de classe entre Martial et Benzema, avec Antoine Griezmann à l'origine et à la finition d'un mouvement quasi-parfait (60e) avait trouvé la mire. Rebelote dix minutes plus tard lorsque sa tentative de reprise acrobatique passe de peu à côté du cadre (70e) : chronique d'une soirée à conjuguer au presque parfait.

Une fluidité retrouvée sans Kylian Mbappé

Pas avare non plus d'efforts défensifs, le trentenaire s'est offert une seconde jeunesse le temps d'une soirée sans Kylian Mbappé. Un match référence pour l'avenir d'un onze tricolore soumis aux critiques depuis son élimination à l'Euro en huitièmes de finale contre la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b) et qui a profité d'une faible opposition finlandaise pour répéter ses gammes en attaque.

Le profil d'Anthony Martial, plus remiseur et accompagnateur que l'attaquant du PSG, lui a aussi donné une fluidité plus grande dans ses enchaînements et sa capacité à bonifier les offrandes d'un milieu de terrain Adrien Rabiot - Paul Pogba totalement à son service.

Avec 90 ballons touchés tout au long de la rencontre, "Grizou" a retrouvé sa lumière et une ovation plus que méritée du Groupama Stadium à sa sortie, à la 90e. Bien loin de ses déboires en club, Antoine Griezmann a retrouvé des couleurs en sélection. Interrogé sur son rôle, l'attaquant madrilène a été clair : "On a peut-être trouvé un système qui nous va mieux, c'est le coach qui le dira et le décidera". En attendant, c'est le début d'un nouveau chapitre de sa vie, du moins en bleu, après un été des plus renversants à bien des titres.