Direct France-Belgique : les Bleus avec Mattéo Guendouzi et Randal Kolo Muani dans le 11 de départ... Suivez le match de Ligue des nations

Pour la première fois depuis douze ans, les Bleus abordent un match avec deux défaites consécutives en matchs officiels (contre l'Espagne en demi-finale de l'Euro et l'Italie lors du premier match de la Ligue des nations). A Décines (Rhône), lundi 9 septembre, l'équipe de France aura à cœur de renverser ce début de mauvaise série. Pour leur deuxième match de la période internationale, les Français seront confrontés à leurs voisins belges, des adversaires qu'ils connaissent très bien. Il s'agit du 77e affrontement de l'histoire entre les deux nations, la Belgique étant l'équipe que la France a le plus rencontrée.

Il y a un peu plus de deux mois, les partenaires de Mike Maignan ont battu les Diables Rouges en huitièmes de finale de l'Euro (1-0). Depuis, la Belgique a remporté son premier match de Ligue des nations contre Israël (3-1), avec un excellent Kevin De Bruyne, le meilleur joueur de cette sélection. Sous le feu des critiques après plusieurs performances en demi-teinte, Kylian Mbappé fait les frais du turn-over annoncé par Didier Deschamps. L'attaquant du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France est sur une série de quatre rencontres consécutives sans but en bleu, une première depuis 2021. Mattéo Guendouzi est, lui, titulaire avec les Bleus ce soir pour la première fois en compétition officielle depuis le 30 novembre 2022 et le match de la Coupe du monde Tunisie-France au Qatar. Quand l'ancien Marseillais est aligné dans le onze de départ, l'équipe de France ne s'est jamais imposée.

Suivez la rencontre en direct.