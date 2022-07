DIRECT. Allemagne-France : les Bleues vont-elles se qualifier en finale de l'Euro ? Suivez et commentez la demi-finale avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Non mais entre Harald Schumacher sous amphétamines pulvérisant Patrick Battiston façon puzzle et Pauline Peyraud-Magnin qui sort un peu loin de ses buts, il y a un monde, tout de même ! Ne cherchons pas à voir Séville 82 tout le monde, c'était il y a 40 ans...

: La sortie de notre gardienne séchant une attaquante allemande m’a rappelé quelque chose en plus gentil.

: Mais oui, @Dav 74, je la gardais pour quand la joueuse allemande sortirait une passe décisive sur un corner, mais vous m'avez devancé ! Donnez moi l'envie d'avoir envie de faire encore plus de jeux de mots ;-)



Et blague à part, Lina Magull a déjà distillé un corner dans la surface française, mais notre gardienne Pauline Peyraud-Magnin a dégagé tout ça d'un coup de poing autoritaire. , 14e.

: Quoi Magull... Qu'est-ce qu'elle a Magull ?!

: La sélectionneuse allemande a dû "frohmser" les sourcils, car sa gardienne Merle Frohms nous a gratifié d'une sortie particulièrement hésitante sur le premier centre français dans la surface de réparation. Les Françaises ont l'ascendant dans le jeu dans ce début de match. , 7e.

: Notez pour les puristes que les Françaises jouent avec les couleurs traditionnelles, maillot bleu, short blanc, chaussettes rouges, ce qui est rarissime chez ces messieurs depuis une quinzaine d'années (et c'est bien dommage).

: Nous sommes tous en famille pour encourager l’équipe de France ! Allez les Bleues !

: Le coup d'envoi de la rencontre vient d'être donné par les Bleues !

: 3-1 pour les Bleues ⚽️

: C'est garanti : 2-1 pour la France... Pas à discuter

: 3-2 pour la France, un festival de buts !

: On efface Séville ! 3-2 pour nos Bleues !

: C'est l'heure des hymnes dans un stade de Milton Keynes qui s'est rempli peu avant le coup d'envoi. On estime qu'il y au moins 15 à 18 000 personnes, soit le double du petit stade champêtre de Rotherham.

: Je suis d'accord avec vous, ni ses deux remplaçantes, Sarr et Malard, n'ont fait forte impression, et j'aurais bien aimé revoir "Kadi" Diani en pointe, ce qui avait plutôt bien marché en fin de rencontre face aux Pays-Bas. Surtout quand, en face, on a une avant-centre, Popp, qui valse avec les défenses.

: Bonsoir Pierre. Pour poursuivre le parallèle Diacre - Jacquet, OK pour comparer Ginola et Cantona à Henry et Le Sommer. Par contre, j'ai quand même l'impression que perdre en plus Katoto sur blessure a plus d'impact que la blessure de Dugarry en début de compétition... De toute façon, comparaison n'est pas raison, allez les Bleues !

(FRANCK FIFE / AFP)

: Bonjour Pierre, en direct depuis Cologne, je me demande encore si je vais oser crier dehors si la France gagne ce soir ! A fond pour les Bleues mais honnêtement, j'ai un peu peur...

: Figurez-vous que j'ai écrit un papier sur l'origine de cette phrase (qui date de 2014, mais qui n'a pas pris une ride, comme son auteur d'ailleurs). Vous y apprendrez notamment... que la traduction française est inexacte par rapport à ce qu'a vraiment prononcé l'attaquant anglais en VO.

: Je viens de rechercher l'origine du "Et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne..." : Gary Lineker lors du match épique Angleterre-Allemagne, ça date et ne nous rajeunit pas. Donc ce soir, je fais mon Lineker à l'envers : "Et à la fin, c'est l'Allemagne qui perd". 😉😝

: Corinne Diacre, dont l'équipe reste sur 16 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses 18 dernières rencontres a fixé la barre très haut avant d'entamer cet Euro : "On vise la finale. Au moins !" Ce qui ferait mentir l'ex-gardienne des Bleues, Sarah Bouhaddi qui a déclaré, après avoir mis la sélection sur pause : "Je parie que la France ne gagnera pas l'Euro si Corinne Diacre demeure aux commandes."

: 2-1 pour la France 🇫🇷 Allez les Bleues.

: 2-0 pour les filles qui vont se surpasser.

: Pierre, la France écrase l'Allemagne 1-0 en prolongation. Allez les Bleues ! Merci franceInfo.

: France 1-3 Allemagne. Désolé, je ne suis pas chauvin, mais réaliste. Bon match.

: Comme je mise sur un petit 1-0 mais suffisant pour la la finale. Pourquoi pas après prolongation :) Bon match en tout cas !

: Une dernière salve de pronostics avant le coup d'envoi de cette demi-finale ?

: Il n'y aura pas foule dans les tribunes, me glisse notre envoyée spéciale Maÿlice Lavorel, qui souligne qu'une grève des transports paralyse le Royaume-Uni depuis ce matin. On attend à peine 500 supporters français.





: 2 –Alexandra Popp gewann 13 ihrer 18 Luftduelle bei der #WEURO2022 – die beste Quote aller Angreiferinnen im Turnier (72%; mehr als 6 Luftduelle). Wendie Renard gewann 20 ihrer 26 Luftduelle – insgesamt mehr als jede andere Spielerin. Head2Head. #GERFRA

: Ce soir, on révise la langue de Goethe. Vous apprendrez dans ce tweet de l'agence Opta que l'attaquante allemande Alexandra Popp est l'attaquante la plus redoutable dans les airs, avec 13 de ses 18 duels aériens remportés, alors que dans l'absolu, c'est la défenseuse française Wendie Renard et son mètre 84 qui est la plus solide dans l'exercice. On attend donc un duel de haute altitude ce soir à Milton Keynes.

: #LaStatDuJour : 3⃣La France va jouer sa 3e demi-finale en tournoi majeur, après avoir perdu les 2 premières (1-2 v USA en 2011, 1-3 v Japon en 2012). En face, l'Allemagne dispute sa 20e demie, n'ayant perdu aucune des 10 disputées à l'EURO (8V, 2N) #ALLFRA #WEURO2022

: On l'a dit et redit, les Bleues ont franchi leur plafond de verre en dépassant les quarts de finale pour la première fois depuis dix ans. Reste désormais à réussir un authentique exploit face à un adversaire habitué des derniers carrés.

: Unsere Start-11 gegen Frankreich! 💥WIR #IMTEAM 🇩🇪 #hungriGER #WEURO2022 #GERFRA

: J'ai fait allemand LV2, mais c'était il y a longtemps et il ne m'en reste plus grand-chose, n'en déplaise aux germanophiles que je sais nombreux parmi vous. J'en sais assez pour vous dire de surveiller particulièrement l'avant-centre Alexandra Popp, qui a inscrit un but à tous les matchs et Sara Däbritz la meneuse de jeu, mais sans la révélation de l'Euro, Klara Bühl, contrôlée positive hier au Covid-19.

: Justement, @Jean50, c'est notre jeu de transition, porté par Grace Geyoro au milieu de terrain, que les Allemandes redoutent le plus, à en croire leur sélectionneuse qui s'est livrée en conférence de presse : "Nous savons que la France a une qualité énorme en transition et des joueuses fantastiques avec beaucoup de vitesse."

: Bonsoir, Il faut être confiant! Certes, si la malchance envahit les joueuses tricolores la victoire sera difficile. Mais ce soir les Bleues seront toujours présentes dans l’effort et auront de la folie dans l’action. Les Allemandes craignent notre équilibre. Les Françaises y croient et nous les soutiendrons à bloc ! Allez les Bleues 1-0 et rdv pour une belle finale à Wembley

: Bonsoir Pierre et l'équipe ! Bon, on va pas se la raconter, l'Allemagne n'a pas pris le moindre pion depuis le début du tournoi et quand on voit qu'il en faut 5 à Melle Malard pour en cadrer une, ça va pas être simple. Maiiiiis, chauvin comme je suis, je vois qd même les bleues dans la douleur avec une grande Delphine Cascarino ! 3 à 2 pour les bleues. Bonne soirée ⚽.

: Justement, , Corinne Diacre a été très fortement critiquée pour avoir envoyé en pré-retraite internationale les stars comme Eugénie Le Sommer ou Amandine Henry. Et force est de constater que son groupe la suit, que l'ambiance est excellente et que, de l'avis d'observateurs qui suivent de près la sélection, les joueuses font plus d'effort les unes pour les autres depuis leur départ. Ca fait un peu penser, toutes proportions gardées, à Aimé Jacquet, honni par la presse, qui avait su se priver de Cantona et Ginola avec le succès que l'on sait.

: Je crains que l'absence d'Eugénie Le Sommer pèse lourd ce soir ! 2-1 pour les allemandes car le football se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne...

: Bonsoir FI et Pierre. Je pense que les Bleues ont étudié leur manque d'efficacité devant le but et qu'elles vont tout faire pour marquer très vite. Après les Allemandes sont très physiques, mais j'ai confiance dans nos joueuses. Je joue 2/1 pour la France. 🤗🤞

: Victoire des Allemandes 5 à 0. Deutsche qualität.

: Bonsoir FI. Pronostic bien difficile tant l’inefficacité de nos attaquantes a été stupéfiante. L’Allemagne a l’expérience. Disons 2/1 pour celle-ci.

: 1/0 pour les bleues sachant que les Allemandes n ont pas encaissé un seul but pendant toute la compétition. Bonne soirée à tous

: Pluiiiiiiiiiiiiiie de pronostics dans les commentaires avant cette demi-finale tant attendue !

: La clé du match, c'est l'efficacité des attaquantes françaises, qui depuis une première période de rêve contre l'Italie en début d'Euro (cinq buts en 45 minutes), laisse franchement à désirer (33 tirs contre les Pays-Bas, un malheureux but sur penalty en prolongation). En face, personne n'a réussi à faire trembler les filets germaniques lors des quatre premiers matchs de la compétition. Vous avez dit "Deutsche Qualität" ?

: Je tente le 3-1 pour les Bleues, beaucoup plus optimiste !

: Soyons chauvin, une petite victoire 2-1 de la France avec un but de Grace Geyoro

: Voici les pronostics de la rédaction que vous attendiez tous : Mounir Belhidaoui annonce un succès des Bleues aux tirs au but après un nul 2-2, quand Thibaud Le Meneec, Maÿlice Lavorel (notre envoyée spéciale) et moi-même annonçons un succès allemand (respectivement 2-0, 2-0 et 2-1). Il faut croire que l'inefficacité tricolore devant le but nous a refroidis.





: Le 1️⃣1️⃣ français pour affronter l’Allemagne 🇫🇷👊Coup d'envoi à 21h sur @TF1 et @canalplus 📺🇩🇪🇫🇷 | #ALLFRA | #FiersdetreBleues #WEURO2022



: Corinne Diacre a gardé sa confiance aux 11 mêmes joueuses que contre les Pays-Bas. L'avant-centre Melvine Malard avait pourtant été critiquée pour son manque d'efficacité (vous me direz, gagner une compétition internationale avec un attaquant muet, les Bleus savent faire jurisprudence Giroud ou Guivarc'h). En cas de nouvelle contre-performance, l'option de déplacer Kadidiatou Diani en pointe reviendra en force, et ça pourrait être le terminus pour Malard.

: Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous ! Je viens prêter main-forte pour couvrir le match de l'équipe de France face aux Allemandes, en demi-finale de l'Euro ! Comme d'habitude, vos pronostics, vos commentaires sur le terrain trop lourd et les sangliers qui ont mangé des cochonneries ainsi que vos tacles à la gorge sont les bienvenus !