Didier Deschamps : "Il n’y avait aucune possibilité que Kylian Mbappé soit apte demain ou mardi prochain" avec les Bleus

Sous le ciel bleu de Kiev, les Bleus ont effectué vendredi 3 septembre en fin d'après-midi leur dernière séance d’entraînement avant un match décisif contre l’Ukraine samedi. Comme l’avait indiqué Didier Deschamps en début de rassemblement, les joueurs de l’équipe de France ont davantage récupéré lors des quinze minutes ouvertes aux médias, pour une séance d'une heure destinée à retrouver des sensations deux jours après un match nul décevant contre la Bosnie (1-1).

Sur la pelouse du stade olympique de Kiev, 23 Bleus (Thomas Lemar s'est entraîné à part) et un absent de marque : Kylian Mbappé. Touché au mollet droit à la fin du match mercredi soir, l’attaquant du Paris Saint-Germain a quitté ses coéquipiers depuis Strasbourg jeudi pour rentrer à Paris. Pour la première fois depuis un an, l’équipe de France va devoir faire sans son numéro 10, dont le départ a soulevé quelques questions.

Une grave blessure évitée

En cause, les examens réalisés jeudi au lendemain de la rencontre. Aucune lésion au mollet pour Mbappé, mais un forfait pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. Devant l’incompréhension, Didier Deschamps a tenu à clarifier les choses. Face à la presse, dans les coursives du stade olympique de Kiev, le propos du sélectionneur était limpide : "Kylian a senti quelque chose en fin de match. On a fait des examens et le terme 'rassurant' a été utilisé. Mais utilisé dans le sens où on évite plusieurs semaines voire plusieurs mois d’indisponibilité."

Faites le voyage avec les Bleus entre Strasbourg et Kiev, à la veille du match contre l'Ukraine (20H45 sur M6) #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rVnav3gFPu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 3, 2021

La grave blessure évitée, le constat a été rapidement établi : impossible pour Mbappé de disputer les deux prochains matchs des Bleus contre l’Ukraine et la Finlande. Car c’est bien là que le sélectionneur s’est montré le plus clair : "Du fait des délais qui sont les nôtres, il n’y avait aucune possibilité qu’il soit apte demain et mardi. À partir de là, je ne vois pas l’intérêt qu’il reste parce que je n’aurai pas pu l’utiliser."

Un match déterminant

C’est donc sans Mbappé que l’équipe de France va devoir se débrouiller demain soir, face à une équipe d’Ukraine qui pourrait, en cas de victoire, revenir à un petit point des Bleus dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2022. "Une victoire nous permettrait de conforter la place qui est la nôtre aujourd’hui. (…) Tous les matchs sont importants. Et celui de demain l’est en raison du classement", a expliqué Deschamps.

Lors de l’entraînement, le staff et le sélectionneur ont bien veillé à ne pas laisser filtrer la moindre information sur l’équipe qui pourrait débuter la rencontre demain. Retour au 4-4-2 avec un Griezmann plus axial ? Maintien du 4-3-3 malgré l’absence de Mbappé ? Deschamps a de quoi brouiller les pistes pour tenter de faire déjouer l’Ukraine. Le sélectionneur en aura bien besoin après les quatre nuls consécutifs de l’équipe de France, la pire série de son mandat depuis 2013.