Coupe du monde 2022 : les Bleus découvrent la chaleur de Doha, Benzema et Varane toujours à part à l'entraînement

Les joueurs de l’équipe de France ont participé à leur première séance collective à Doha, jeudi, dans le stade Jassim bin Hamad.

Karim Benzema et Raphaël Varane ne sont pas encore tout à fait au point. À cinq jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), contre l’Australie, les Bleus ont participé à leur première séance collective à Doha, jeudi 17 novembre dans le stade Jassim bin Hamad. Mais l'attaquant du Real Madrid et le défenseur de Manchester United ne l'ont pas disputé en intégralité avec le groupe. Les deux, qui reviennent de blessure, ont touché le ballon en début de séance - un pas vers l’avant pour Benzema -, avant de poursuivre avec des exercices aux côtés du préparateur physique Cyril Moine.

Rien ne dit que les deux cadres de l'équipe de France seront disponibles pour le premier match. Les 24 autres joueurs - dont Randal Kolo Muani, arrivé à Doha jeudi matin en remplacement de Christopher Nkunku -, sont en revanche prêts et s'acclimatent progressivement au climat moite de la capitale qatarie. "C’est une chaleur assez étouffante", a jugé Olivier Giroud en conférence de presse avant l’entraînement. "Je m’attendais à pire, donc je suis agréablement surpris", a de son côté rassuré Aurélien Tchouaméni.

Kylian Mbappé, lui, connaît bien le Qatar et sa météo. Sa présence a fait le bonheur des jeunes du lycée français de Doha, qui ont animé les tribunes du stade Jassim durant toute la séance. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est aussi entraîné devant ses deux présidents, Noël Le Graët (Fédération française de football) et Nasser Al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain), également présents, tout comme Steven Nzonzi, champion du monde 2018 et qui joue désormais au Qatar.

Une petite frayeur pour Giroud

Devant tout ce beau monde, le staff des Bleus aurait pu réclamer moins d'impact, après le forfait de Christopher Nkunku, consécutif à une blessure à l’entraînement à Clairefontaine mardi. "Il faut juste s’entraîner normalement sans se prendre la tête, s’entraîner comme si de rien n’était", a expliqué Giroud. L'inquiétude a tout de même pointé le bout de son nez en fin de séance, lors d'une confrontation à huit contre huit, quand l'attaquant de l'AC Milan s'est retrouvé au sol après une frappe.

Giroud a immédiatement retiré sa chaussure et six membres du staff se sont précipités autour de lui. Une simple alerte, puisque l'attaquant a terminé la séance sans problème. Mais la réaction du staff en dit long et la séance à huis clos de vendredi soir sera scrutée de près par le service médical des Bleus. D'ici là, les joueurs de l'équipe de France vont retrouver le luxueux hôtel Al Messila, privatisé depuis mercredi, dans lequel la délégation tricolore a pris ses quartiers.

Le lieu, situé à plusieurs kilomètres à l’ouest du centre de la capitale qatarie, apparaît comme un oasis au milieu du désert. "Ce sont de très belles installations. On aura plus d’aération qu’à l’Euro 2021", a souri Olivier Giroud, alors que les conditions de logement il y a un an et demi avaient tendu le groupe. En milieu d’après-midi, les alentours de l’hôtel étaient vides, encore dénués de supporters français.

Un calme plat, loin de la Corniche de Doha, la promenade de plusieurs kilomètres en bord de mer de la capitale, où l'on prépare les festivités. Là aussi, les supporters étaient également absents dans la journée alors que les températures frôlaient les 35 degrés. Seuls les ouvriers étrangers s’affairaient à peaufiner les derniers préparatifs pour le début de la compétition dimanche. Pour les Bleus, il faudra patienter jusqu’à mardi, et le premier match contre l’Australie.