Affaire Paul Pogba : "Nous avons toujours connu ce genre d'affaires", regrette Jérôme Alonzo, ancien joueur du PSG

Le footballeur français Paul Pogba dénonce des "tentatives d'extorsion" et des menaces de la part de son entourage. Selon les informations de franceinfo, une enquête est ouverte depuis le début du mois d'août.

>> "Tentatives d'extorsion" sur Paul Pogba : le frère, les amis d'enfance et le marabout, ce que le joueur a dit aux policiers

Le milieu de terrain, qui a rejoint la Juventus Turin en juillet, a été entendu par les enquêteurs français. "De toutes générations confondues, nous avons tous été confrontés à des problèmes d'entourage", regrette, dimanche 28 août, Jérôme Alonzo, correspondant football de franceinfo.

"C'est un vrai fléau dans notre métier, dans le sport de haut-niveau en général, mais dans le football en particulier", ajoute-t-il, citant l'exemple récent de N'Golo Kanté. "On peut même se demander finalement si les problèmes physiques et psychologiques qu'ont connu ces joueurs récemment ne sont pas liés à ces affaires", avance l'ancien gardien du PSG soulignant que cela "vous pompe énormément d'énergie au niveau des émotions négatives". "C'est très dur, on doit dormir avec, on a peur d'en parler", confirme-t-il.

"Séparer le business de la famille"

"Dans notre milieu, la réussite amène l'argent", confie Jérôme Alonzo, se rappelant avoir été témoin durant toute sa carrière d'entourage "profitant du succès de proches pour s'enrichir aussi ou, du moins, tenter de le faire". L'ancien parisien conseille aux jeunes joueurs "de séparer le business de la famille". "Il existe, depuis des années maintenant, des structures très compétentes pour gérer les affaires, pour gérer les entourages, les rendez-vous, les contrats sponsors et les contrats clubs", martèle-t-il. "Il faut sortir du cercle familial quand il y a de beaucoup d'argent au milieu", conclut-il.