DIRECT. Angleterre-Allemagne : suivez la finale de l'Euro féminin, en conclusion d'une compétition historique

: 0-0 comme pour Bordeaux / Valenciennes :p

: Je donne les Anglaises vainqueurs 1 à 0 ! Come on, girls

: 2-0 pour les Anglaises ! Elles sont chez elles et auront à cœur de remporter la victoire !!😜

: 2-1 pour les Anglaises.

: 2-0 pour les Allemandes

: 2-1 pour les Anglaises après prolongations !

: J'espère que l Allemagne va l emporter du genre 3 /0. J ai toujours en travers la victoire des Anglais (chez les garçons) sur l'Allemagne en 1966. Regardez les images les Anglais ont marqué mais le ballon n est pas rentré. Score final 1/0

: Les Allemandes vont pulvériser les Anglaises😅

: Victoire 4-0 pour les Allemandes.

: Comme tout s'est enchaîné très vite, vous avez encore cinq minutes pour vos pronostics. Attention, la buteuse Alexandra Popp s'est blessée à l'échauffement, et ne battra donc pas le record de Michel Platini.

: @Caustique Je vous rappelle que l'année dernière, l'entrée du stade pour la finale Angleterre-Italie à Wembley avait été marquée par de violents incidents, les stewarts avaient débordés par des raids de supporters sans billets. Vous pouvez arrêter de voir le verre à moitié vide partout ?

: Comment s'est passé l'entrée des supporters à Wembley ? Sûrement mieux qu'en France pour la finale de la Champions League

: Le coup d'envoi de cette finale vient d'être donné (et la petite voiture aux couleurs du sponsor de l'Euro vient de déposer le ballon dans le rond central). Angleterre-Allemagne 0-0.

: Petite finale, avec 1-0 pour les Anglaises

Good luck tonight @Lionesses, we're all cheering for you!



: @Mathis Le prince William, dont le front se dégarnit à vue d'œil, est présent en tribune officielle (et aurait bien fait de mettre une casquette).

: On met la casquette foot et on part en Angleterre Pierre ? ⚽

: Ça s'enchaîne avec le début de la finale de l'Euro Angleterre-Allemagne à Wembley ! Je vous livre rapidement les pronostics de la rédaction : nous voyons tous une victoire de l'Allemagne (2-0 pour moi, 3-1 pour Louis San et 1-0 pour Romain Scotto, qui arbore une magnifique casquette à pois du plus bel effet).

: Dans cet article, nos camarades de franceinfo sport vous racontent la longue marche des footballeuses anglaises vers le Graal d'un sacre européen. D'abord pionnières de ce sport, les Anglaises ont accumulé un retard abyssal qui vient d'être comblé. Récit.







What a sight. 😍



: On attend 87 000 spectateurs à Wembley, le record d'affluence pour un match de foot féminin va tomber ce soir.

Your #Lionesses team for the #WEURO2022 final! 👊



Unsere Start-11 gegen England! 🔥WIR #IMTEAM 🇩🇪 #hungriGER #WEURO2022 #ENGGER

: Dans moins d'une heure, la finale de l'Euro féminin à Wembley ! La composition de l'équipe d'Allemagne vient de tomber, et pour citer Hugh Grant dans le kitchissime mais mignon Le Come-back Pop(p) goes my heart ! La serial buteuse Alexandra Popp est alignée en pointe pour les Allemandes. Si elle marque en finale, elle égalera le record de Michel Platini, seul joueur à avoir marqué à chaque match d'un Euro. Ca nous ramène en 1984, une grande année ;-)





: C'est au tour de Brest d'être présenté par franceinfo sport. D'ici la reprise de la Ligue 1, nous revenons sur la situation pour chaque club de l'élite du foot français.









: Jusqu'à la reprise du championnat de Ligue 1, le 5 août, franceinfo sport vous présente les 20 clubs. C'est au tour de Reims, avec un joueur à suivre : l'international suédois Jens Cajuste.







: Et la sobriété énergétique dans l'affaire ? Jouer contre Nantes ? Ce serait plus vertueux d'aller à Saint-Nazaire !

: Bonjour France info. Quel est l'enjeu d'emmener deux équipes de foot françaises et leur staff jouer un match à 4 heures d'avion ? Sacré exemplarité du foot en matière d'environnement...

: Dans les commentaires, certains dénoncent le fait que le Trophée des champions (PSG-Nantes) se joue à Tel-Aviv, en Israël, et pointent la consommation énergétique que cela engendre.

: "Quand vous êtes l'entraîneur du PSG, vous avez plus de pression qu'ailleurs."



C'est ce qu'a déclaré Christophe Galtier avant son premier match officiel en tant que nouvel entraîneur du PSG. Le club parisien affronte Nantes pour le Trophée des Champions, ce soir, à Tel-Aviv.







