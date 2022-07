Euro 2022 : la buteuse allemande Alexandra Popp, star de l'Euro

Leader d'attaque d'une équipe qui a remporté tous ses matchs, la "Poppstar", comme l'ont surnommée les médias britanniques est inarrêtable. Avec 6 buts en 5 rencontres, la capitaine de la Frauen-Mannschaft et ses 119 sélections sera l’une des menaces principales pour l'Angleterre lors de cette finale de l'Euro 2022.

Buteuse de la tête lors des trois matchs de poules de l’Allemagne, Alexandra Popp a marqué contre l'Autriche en quart de finale, avant de signer un doublé contre l'équipe de France (2-1), mettant ainsi fin au rêve de finale des Bleues. Au total, cela fait donc désormais six buts en cinq matchs pour la numéro 11 allemande, dont quatre de la tête malgré sa taille : 1,74 mètre.

Brassard arc-en-ciel, l'avant-centre enchaîne les célébrations rageuses à chaque but. De la rage car "Poppi", son surnom en Allemagne, prend une revanche sur le destin. Après avoir raté deux Euros (2013 et 2017) en raison de blessures, elle a bien failli manquer celui-ci. Blessée au genou au mois d'avril, puis testée positive au Covid-19 le 15 juin, trois semaines avant le début de la compétition, elle a commencé l'Euro sur le banc et a profité du forfait de sa concurrente Lea Schüller, à son tour touchée par le Covid.



Vendredi 29 juillet, Alexandra Popp est arrivée devant la presse avec une casquette à l'envers et une fausse moustache faite de ruban adhésif. Une façon de répondre à un site satirique allemand qui réclame la sélection chez les hommes d'un certain "Alexandre Bopp", en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis heureux d'être ici", déclare-t-elle, avec une voix grave.

Satirical news websites in Germany suggested head coach Hansi Flick is interested in calling up ALEXANDER Popp to the men's 2022 World Cup.



At Germany's press conference ahead of the #WEURO2022 final against England, the striker made his debut in front of the media #ENGGER pic.twitter.com/YOACRNQn7T