Diego Maradona promet qu'il "fera tout" pour sauver le club argentin de La Plata

L'ancien capitaine emblématique de l'Argentine vient de rejoindre le club comme entraîneur.

La légende du football argentin Diego Maradona a promis, mardi 10 septembre, qu'il allait "tout faire" pour sauver le club argentin de Gimnasia y Esgrima La Plata, enlisé au fond du classement de Superliga. L'ancien footballeur vient de rejoindre le club comme entraîneur.

"Je vais tout faire [pour sauver le club]. Je vais y mettre tout mon cœur. Nous devons en profiter pour mettre un coup d'accélérateur dès maintenant. Vous, vous ignorez à quel point ce club est beau", a affirmé Diego Maradona dans un entretien à Fox Sports. "Il faut gagner, gagner et gagner. Moi, quand j'ai quelque chose en tête, je peux être très têtu et obstiné", a prévenu le sportif, accueilli en héros, et qui a dirigé son premier entraînement dimanche devant plus de 30 000 supporters.

A 58 ans, l'ancien capitaine emblématique de l'Argentine a promis que ses joueurs allaient "courir, mais avec le ballon maintenant", pour éviter la relégation. Diego Maradona n'avait plus officié sur le banc d'une équipe dans son pays depuis vingt-quatre ans, et s'était éloigné de l'encadrement de la sélection argentine depuis neuf ans.