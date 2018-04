Critiqué pour ne pas avoir chanté "La Marseillaise", Karim Benzema s'explique

L'attaquant français du Real Madrid explique ne pas apprécier le côté guerrier de la chanson révolutionnaire.

Même s'il ne porte plus le maillot des Bleus depuis deux ans, Karim Benzema revient sur son passage dans l'équipe de France de football. L'attaquant du Real Madrid se confie dans une interview à la version espagnole de Vanity Fair, publiée mardi 17 avril. Il explique pourquoi il ne voulait pas chanter La Marseillaise.

"Si on l'écoute bien, la Marseillaise appelle à faire la guerre, je n'aime pas ça", explique Karim Benzema. En 2013, il avait déjà justifié son choix de ne pas chanter l'hymne français, rappelle The HuffPost.

"On ne va pas me forcer à chanter La Marseillaise. Zidane, par exemple, ne la chantait pas forcément. Et il y en a d'autres. Ce n'est pas parce que je vais la chanter que je vais mettre un triplé derrière. Si je ne chante pas La Marseillaise, que le match commence, que je mets trois buts, je pense qu'on ne va pas dire à la fin du match que je n'ai pas chanté La Marseillaise", expliquait-il à RMC.