"Nous avons tout planifié pour 32 équipes" : le Qatar est soulagé après la décision de la Fifa de renoncer à la Coupe du monde à 48 pays

Le Qatar inaugure son premier stade pour la Coupe du monde, six autres sont encore en construction

Le Mondial de football 2022 se jouera finalement à 32 équipes. La Fifa a officialisé la nouvelle qui soulage le Qatar. Sur les sept stades qui doivent être construits d'ici trois ans, un seul est pour l’instant sorti de terre. Le passage à 48 équipes aurait posé de nombreux problèmes de logistique au petit émirat pétrolier dans un contexte diplomatique tendu avec ses voisins.

Un seule stade est terminé sur sept

À l'image de la plupart des infrastructures du Qatar, le stade Al-Wakrah est rutilant. La semaine dernière l'Émir du Qatar l'inaugurait, désormais seul quelques ouvriers népalais et indiens nettoient les travées ou tondent la pelouse.

L'un des ingénieurs en chef explique que son architecture est inspiré des voiles des bateaux de pêche traditionnelles du Qatar. La combinaison des sièges bleus et blancs est sensée dessiner des vagues. Le stade pourra accueillir 40 000 spectateurs. Il dispose d'un toit rétractable qui pourra se refermer en une demi-heure au cas où il faudrait climatiser l'enceinte même si la future Coupe du monde se jouera en novembre et en décembre 2022 pour éviter les chaleurs étouffantes de l'été.

Le stade Al-Wakrah avec ses sièges bleus et blancs. (VALERIE CROVA/RADIOFRANCE)

Le passage à 48 équipes aurait posé des problèmes

Abdallah a travaillé à la construction du stade. Il reconnait que la décision de la Fifa est la bienvenue : "Je suis très heureux de cette décision car nous avons tout préparé, nous avons tout planifié pour 32 équipes. S’ils avaient augmenté le nombre d’équipes, cela aurait signifié plus de stades, plus de sièges, plus d'hébergement, poursuit-il. Mais il n'y a pas beaucoup de temps entre maintenant et la Coupe du monde. Et pour que cela soit possible avec 48 équipes, nous aurions eu besoin de plus de temps, conclut-il.

Le passage à 48 équipes posait aussi des problèmes politiques car certains matchs auraient dû se disputer dans un pays voisin. Or le Qatar est isolé depuis que l'Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis ont décidé il y a deux ans un embargo diplomatique et économique. Il était difficile dans ces conditions d'organiser des matchs en dehors du pays sans créer de nouvelles tensions dans le golfe persique.