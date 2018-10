"Kylian Mbappé était devant nous, il nous touchait presque !" : Bondy sous le charme de son champion du monde

Les fans étaient près de 6 000 à accueillir le retour du champion du monde dans la ville où il a grandi. Émotion et fierté étaient au rendez-vous.

Un peu timide et ému sur la scène devant des centaines de fans, Kilyan Mbappé est de retour dans le stade Léo-Lagrange de Bondy, là où il a appris à jouer au football. C’est la première fois qu’il revient ici depuis qu’il est champion du monde. "Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de vous voir ! Je suis plus heureux que vous !" a-t-il lancé.

Le voir "vraiment en vrai"

Elies et Yanis, deux amis inscrits au club de foot local, l'AS Bondy où Mbappé a débuté, n’en reviennent pas d’avoir leur idole juste en face d’eux. "Là, ça fait vraiment un truc très bizarre de le voir vraiment en vrai. Ça fait chaud au cœur surtout que je l’aime depuis que je suis tout petit !"

Kamil doit grimper sur les épaules de sa maman pour apercevoir le champion du monde. Dans son petit maillot bleu, il rêve d’un destin en or. "J’aime bien son talent de jeu, ses dribbles et en plus quand il parle en interview, il est simple. J’aime bien son jeu, c’est mon joueur préféré ! Je m’entraîne beaucoup beaucoup pour être champion du monde."

"C'était impressionnant, en fait"

Ses amies ont eu la chance de récupérer des t-shirts rouges, cadeaux du footballeur siglés Mbappé car le joueur n’est pas venu les mains vides. Elles ont pu, comme des centaines d’autres jeunes privilégiés, l’approcher de près. "Il était cool, relax. C’était impressionnant en fait. Il était devant nous, il nous touchait presque ! Il est magnifique ! Kylian, je t’aime !"

Le champion a remercié chaleureusement ses fans mais il ne s'est pas mêlé à la foule par mesure de sécurité. Viviane et Cathy auraient bien pris une photo avec lui. Elles s'avouent sous le charme et ne lui trouvent que des qualités. "Il est très généreux. Il est gentil, super intelligent. Il est formidable ! Il a beaucoup de charisme, de gentillesse, de simplicité tout en étant un grand homme. C’est une fierté, un bon exemple. Moi, j’ai mon appartement qui donne sur une cité. Tous les jours, la cour est pleine. Les gosses jouent au foot".

"C’est un moment dont je vais me rappeler longtemps, si ce n’est toute ma vie, s'est exclamé Kylian Mbappé. J’espère que vous allez toujours croire en vos rêves et qu’un jour, l’un d’entre vous sera à ma place ici, que je viendrais l'acclamer !"