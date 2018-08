"Je chéris ce que nous avons" : Pamela Anderson répond aux rumeurs dans une longue déclaration d'amour à Adil Rami

L'actrice américaine a publié un long message sur Instragram.

"Adil a tellement de qualités magnifiques." Sur sa page Instagram, Pamela Anderson a fait, dimanche 20 août, une déclaration d'amour enflammée à Adil Rami.

L'actrice américaine, âgée de 51 ans, et le champion du monde de foot s'étaient beaucoup montrés ces derniers mois. Mais cet été, la presse people évoquait les rumeurs d'une séparation cause par les infidélités du défenseur marseillais, de vingt ans son cadet. Pamela Anderson y répond dans un long texte, publié sur le réseau social.



J'espère que les gens pensent à ses qualités de footballeur quand ils pensent à lui. Son histoire est une vraie source d'inspiration. Moi, je ne fais partie que de l'histoire d'amour. Je ne suis pas là pour l'empêcher de s'amuser. Adil a célébré sa victoire à la Coupe du monde, et c'est normal. Il ne voulait pas que je sois avec lui en boîte de nuit, avec toutes ces filles faciles. Et moi non plus, je ne voulais pas y être. Laissons-le profiter, ça n'arrive qu'une fois dans une vie et je ne suis pas sa mère.Pamela Andersonsur Instagram

"L'opinion des autres est parfois blessante"

L'actrice revient également sur leur différence d'âge. "Parfois, je me demande si je suis la meilleure fille pour lui, écrit-elle. Peut-être qu’il devrait être avec quelqu'un de plus jeune et plus jolie. Ou avec la mère de ses jumeaux. Ça me fait beaucoup de mal, j'aurais aimé qu'ils trouvent un moyen de rester ensemble. C'est difficile, d'élever des enfants seule ou dans deux maisons séparées. J'en sais quelque chose. Mais… je l'aime et je me bats pour notre amour. Et peut-être que mon expérience saura y apporter de la sagesse."

Pamela Anderson ne tarit pas d'éloges pour son compagnon, notamment "sa loyauté, sa fidélité, son amitié". "C'est un bon fils et un bon frère, généreux et drôle. Il a beaucoup de responsabilités, mais prend soin de tout le monde, écrit-t-elle. Et il est tellement jeune... Il a besoin d'une soupape. De ses amis. De se détendre en jouant à la Playstation. Les hommes ont besoin de rester entre eux et d'une femme qui comprenne ça (…)."

Et l'actrice de conclure : "Je chéris ce que nous avons. L'opinion des autres est flatteuse, mais parfois mal renseignée et blessante. C'est vraiment chiant de sortir avec moi et je trouve qu'il gère ça bien. Il doit sûrement beaucoup m'aimer. Dieu a notre destin entre ses mains ❤️ Nous sommes faits l'un pour l'autre."