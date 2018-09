Foot : grâce à un but de Giroud, les Bleus remportent leur première victoire en Ligue des nations face aux Pays-Bas (2-1)

L'attaquant de Chelsea, muet depuis dix matchs, a mis fin à cette triste série d'une magnifique reprise de volée en fin de match.

Le héros s'appelle Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea a permis à l'équipe de France de remporter sa première victoire en Ligue des nations, dimanche 9 septembre au Stade de France (Seine-Saint-Denis) face aux PaysBas (2-1). L'avant-centre des Bleus a inscrit le but de la victoire d'une superbe reprise de volée à un quart d'heure de la fin. Son nom a été longuement scandé par le Stade de France après son but, une revanche pour celui qui avait été tièdement accueilli au début de la rencontre par le public. Grâce à cette victoire, les Bleus prennent la tête de leur groupe de Ligue des nations, où figurent les Oranje et l'Allemagne.

Avec ce but, Giroud dépasse rien moins que Zinédine Zidane et occupe seul la 4e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus avec 32 réalisations. Le troisième meilleur buteur des Bleus, David Trezeguet, ne se trouve que deux buts devant lui.