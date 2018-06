En pleine Coupe du monde, un taxi heurte accidentellement des passants dans le centre de Moscou

L'accident s'est déroulé samedi à deux pas de la place Rouge, dans la capitale russe.

Un taxi a blessé sept personnes, dont deux citoyens mexicains, dans le centre de Moscou alors que la Coupe du monde de football bat son plein. L'accident s'est déroulé samedi 16 juin à deux pas de la place Rouge, dans la capitale russe. Sur des images de vidéo de surveillance diffusées par les médias russes, on voit le taxi jaune changer brusquement de direction et accélérer dès qu'il se trouve sur un trottoir bondé, fauchant plusieurs piétons. La voiture roule quelques mètres avant de heurter un panneau de signalisation et de s'arrêter net. Des passants ouvrent alors la porte et le chauffeur part en courant.

"La cause préliminaire de l'accident est la perte du contrôle du véhicule. Le chauffeur a été interpellé et amené au poste de police", a indiqué le ministère de l'Intérieur russe, précisant que ces informations "continuent à être vérifiées".

Un acte "pas prémédité"

Le chauffeur est de nationalité kirghize et a 28 ans, selon une photo de son permis de conduire publiée par le Centre de surveillance du trafic routier à Moscou, sur Twitter. D'autres photos de la même source montrent le taxi, une Honda Solaris de couleur jaune, sur le trottoir, le pare-choc avant tombé à terre. L'acte "n'a pas été prémédité, d'après ce qu'a dit le conducteur", a déclaré le Centre.

Le réseau russe Telegram a publié des images du chauffeur menotté au poste de police et citait un témoin selon lequel ce conducteur expliquait l'incident par son état de fatigue après deux jours non-stop passés à accompagner des touristes du Mondial. Son pied aurait glissé sur l'accélérateur.