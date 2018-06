Coupe du monde 2018 : "On doit être prêts", assure Didier Deschamps depuis la Russie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: 98, secrets d'une victoire a conquis les téléspectateurs. Le film sur la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde a attiré 4,8 millions de téléspectateurs, hier soir, sur TF1.

: "On est prêts. [Les Etats-Unis] nous ont causé des difficultés mais l'objectif reste d'être prêts pour le premier match contre l'Australie."

: "Je construis mon équipe pour qu'elle aille de l'avant et qu'elle cause des problèmes à l'adversaire."

: Les Bleus entament aujourd'hui leur préparation à la Coupe du monde près d'Istra, à quelque 70 km au nord-ouest de Moscou. L'hôtel des Bleus est situé à l'écart d'une commune tranquille, que nous vous faisons découvrir ici.



: Didier Deschamps va donner sa première conférence de presse depuis la Russie dans quelques instants. Pour patienter, Le Monde vous propose de vérifier si vous êtes incollable sur la Coupe du monde de foot... de 1998.

: Super nouvelle que l'arrivée de Patrick Vieira à Nice. Le club a le don de surprendre aussi bien par l'arrivée de joueurs que d'entraîneurs.

: Patrick Vieira revient à Nice. L'OGC annonce que l'ancien capitaine des Bleus succède à Lucien Favre en tant que coach des Aiglons. Il a signé son contrat ce matin. Patrick Vieira entraînait jusqu'ici le New York City FC.



: Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice.

: Avec Kylian Mbappé en tête, la France possède l'effectif "potentiellement le plus cher" des équipes disputant le Mondial 2018 qui débute jeudi en Russie, révèle une étude suisse de l'Observatoire du football CIES. La valeur de transfert estimée totale des joueurs français sélectionnés pour le Mondial s'élève à 1,41 milliard d'euros, dont 187 millions d'euros pour Mbappé, selon une étude de l'institut basé à Neuchâtel.

: Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du New York City FC, ont annoncé hier les dirigeants de Manchester City, également propriétaires du club new-yorkais, rapporte L'Equipe. Un communiqué publié sur le site de Manchester City indique que Vieira, arrivé en MLS en 2016, va rejoindre l'OGC Nice. Le communiqué a depuis disparu du site du club anglais et le club niçois n'a encore rien officialisé.

: Angela Merkel a indiqué hier qu'elle pourrait bien se rendre à la Coupe du monde de football en Russie alors que Londres a décidé d'un boycott politique de l'événement après l'affaire d'un agent double empoisonné. "C'est bien possible (...) fondamentalement, ça n'est pas exclu", a dit la chancelière allemande.

: Sublime diaporama du Guardian sur les stades du Mondial vus du ciel. Ma préférence va à celui de Nijni-Novgorod, et vous ?

: La Coupe du monde approche, et comme avant chaque grand évènement, les éditeurs de BD rivalisent avec des albums sur le sujet. "Foot et BD, le mariage impossible ?" se demande le site spécialisé Bodoï ? Non, à en croire le journaliste qui rédige ce dossier, car quelques belles trouvailles sont à signaler.

: José Alegria, le chauffeur de bus des Bleus, garde lui un souvenir marquant de son retour à Clairefontaine, en plein milieu de la nuit, en fendant une foule considérable :



"Je conduisais mon bus comme un chasse-neige. Je poussais les gendarmes qui poussaient eux-mêmes les gens. Le plus dur, ç'a été quand il a fallu tourner à un feu. Je ne voyais plus où était la route. Les gens étaient suspendus aux lampadaires. J'espérais juste que personne ne finisse sous mes roues. Quand j'y ai réfléchi après-coup, c'est un miracle que je n'ai roulé sur le pied de personne."









: "La seule chose qui me préoccupait, c’est que les joueurs ne tombent pas sur le président au moment de la remise de la coupe."



Après la victoire, le stade est euphorique... sauf Jean-François Lamour, assis juste derrière Jacques Chirac : "Quand le président remet le trophée à Didier Deschamps, je vois 22 gaillards euphoriques en crampons qui sautent dans tous les sens sur un parapet de 60-70 cm de large. Derrière eux, j'avais un pied sur le siège du président, prêt à l'agripper en arrière... "







: Je vous recommande notre article sur les coulisses de la finale du 12 juillet 1998, pour lequel j'ai interrogé une quinzaine d'acteurs dans la coulisse de ce jour inoubliable.