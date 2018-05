VIDÉO. Mondial 2018 : Didier Deschamps a révélé la liste des 23 joueurs qui iront en Russie

Didier Deschamps a fait le choix d'une équipe rajeunie avec une moyenne d'âge de 25 ans et demi pour disputer la Coupe du monde 2018 qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet en Russie. Seuls neuf des 23 bleus étaient déjà dans le groupe pour l'Euro 2016. Dans les buts pas de surprise : Aréola, Lloris et Mandanda sont retenus. En défense, Hernandez, vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlético Madrid se retrouve aux côtés de Mendy, Kimpembe, Rami, Sidibé, Umtiti, Varane ou encore Pavard. Au milieu, Kanté côtoiera Matuidi, Pogba, Tolisso et la petite surprise, N'sonzi, le joueur de Séville.

Payet et Rabiot absents

Enfin, Giroud, Griezmann, Fékir, Lemar, Mbappé, Thauvin et Dembele devront animer l'attaque tricolore. Une attaque dont Didier Deschamps a écarté Dimitri Payet en raison de son problème musculaire à la cuisse. "Ça change ce qui pouvait être prévu puisqu’en pleine possession de ses moyens, c'était un candidat sérieux", a expliqué Didier Deschamps français au sujet de l'attaquant marseillais. Le sélectionneur n'a pas non plus retenu Karim Benzema. Quant à Debuchy, Lacazette ou encore Rabiot, ils sont réservistes et n'ont une chance de rejoindre la Russie que si l'un des 23 se blesse.

