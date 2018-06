Coupe du monde 2018 : l'Allemagne, championne du monde, battue par le Mexique (0-1)

Les tenants du titre ont durement bataillé, dimanche, lors de leur premier match de la compétition.

A la fin, ce n'est pas toujours l'Allemagne qui gagne. Les Allemands ont perdu face au Mexique (0-1), lors de leur premier match de la Coupe du monde 2018, à Moscou, la capitale russe.

L'ailier du PSV Eindhoven Hirving Lozano (35e) a inscrit l'unique but de match pour créer la plus grosse surprise de la Coupe du monde russe devant le nul de l'Argentine de Lionel Messi face à l'Islande (1-1) la veille. "Il faut remonter à 1986, pour voir les Allemands buter sur leur premier adversaire (1-1 contre l'Uruguay)", rappelle francetvsport.

Des faiblesses aperçues lors des matchs de préparation

Les Allemands ont confirmé les faiblesses entrevues lors de leurs derniers matchs de préparation : une équipe mal équilibrée laissant trop souvent ses défenseurs en position de un contre un et des attaquants impuissants à concrétiser les occasions qu'ils se créent. Pour cette entrée en matière, le sélectionneur Joachim Löw avait pourtant misé sur l'expérience, en alignant dans le onze de départ huit des héros de 2014.

L'Allemagne doit rapidement digérer cet échec avant d'affronter la Suède et la Corée du Sud, les deux autres équipes du groupe F, qui restent théoriquement à sa portée.

Les Mexicains, eux, ont joué sans complexe et avec rigueur. "Notre rêve de gagner est plus grand que le respect pour l'Allemagne, cela a été notre devise cette semaine, il faut jouer pour l'amour de la victoire et non pas avec la peur de perdre", avait prévenu, samedi, le sélectionneur colombien du Mexique avait annoncé le programme. Le "Tri", d'emblée, a tenté sa chance, bousculant la défense de la Mannschaft, trop lente et pas toujours bien en place.