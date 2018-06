Coupe du monde 2018 : "J'ai coupé des cheveux durant sept heures..." Ahmed Alsanawi, le coiffeur venu spécialement de Londres pour les Bleus

Quelques jours avant le début de la Coupe du monde, certains joueurs français se sont offerts une séance coiffure par les mains d'un expert, Ahmed Alsanawi, invité dans leur camp de base, à Istra, par Paul Pogba

Durant ce mois de Coupe du monde, les joueurs de l'équipe de France n'auront pas beaucoup de distraction dans leur hôtel d'Istra en Russie. Mais ils peuvent compter sur Paul Pogba pour tuer le temps. Pas de "Pogdance" à l'horizon, mais une séance coiffure pour certains Tricolores. Le milieu de terrain a fait venir depuis Londres dans le camp de base tricolore son coiffeur personnel, un certain Ahmed Alsanawi, le coiffeur des footballeurs de Premier League qui se fait surnommer "A Star Barbers". Selon The Sun (en anglais), il a passé dix-huit heures à Istra de 8h30 mercredi 13 juin jusqu'aux premières heures du jeudi 14 juin. "J'ai coupé des cheveux durant sept heures, c'était une très longue journée", rigole-t-il au téléphone, joint par franceinfo.

Pogba ? "C'est le plus fou"

Comment un coiffeur londonien se retrouve-t-il dans le camp de base des Bleus en Russie ? Par le bouche-à-oreille, tout simplement. Au départ, ce fan de Chelsea coiffait les joueurs des équipes de jeunes des Blues. De fil en aiguille, de peignes en tondeuse, il monte en gamme. John Terry, capitaine emblématique de l'équipe londonienne, le Belge Eden Hazard ou encore le gardien Petr Cech, font appel à ses services. Son nom fait le tour des vestiaires de Premier League et revient aux oreilles de Paul Pogba, grand adepte des coupes de cheveux excentriques.

Du coup le milieu de Manchester United et douze de ses coéquipiers ont été coiffés par Ahmed. Outre "la Pioche", Benjamin Mendy, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé ou encore Samuel Umtiti se sont assis sur son fauteuil. Le montant d'une coupe de cheveux et de l'opération resteront inconnus. "Je ne peux rien dire", souffle-t-il. Devenu avec le temps un proche du joueur de Manchester United, il s'épanche un peu sur la façon dont sont élaborées ses coupes de cheveux.

Avec Paul, on décide ensemble des coupes de cheveux. Il est fou, il voudrait changer tout le tempsAhmed Alsanawi, le coiffeur des footballeursfranceinfo

Les joueurs de l'équipe de France ne sont pas les seuls à l'avoir invité en Russie. "J'ai aussi fait la Belgique, le Nigeria et j'espère faire l'Angleterre", explique-t-il. A chaque fois, il fait l'aller-retour depuis l'Angleterre. "Je viens pour 24 heures et je repars", ajoute-t-il. Quand on lui demande ses favoris pour la victoire finale en Russie, Ahmed Alsanawi répond avec le cœur, mais aussi en pensant avec sa tondeuse : "Angleterre, Belgique et France". Si une de ses trois équipes s'impose, il aura sûrement à nouveau du boulot...