VIDEO. Un jour, une joueuse : Lieke Martens, la carte maîtresse des Pays-Bas

À chaque jour du Mondial féminin de football, sa joueuse. Mercredi 3 juillet, les Pays-Bas affrontent la Suède en demi-finale à Lyon (21h). La consultante foot de franceinfo Nadia Benmokhtar nous parle de Lieke Martens, 26 ans, star de la formation néerlandaise.

La joueuse la plus populaire des Pays-Bas

À défaut d’en être la meilleure buteuse, Lieke Martens est la joueuse la plus populaire de l'équipe des Pays-Bas. Il faut dire qu’elle a accompagné l’ascension de sa sélection au plus haut niveau international. Auteure du tout premier but de l’équipe néerlandaise en Coupe du monde en 2015, elle fut la principale artisane de la victoire des Oranje lors du dernier championnat d’Europe, en 2017. Une année où elle a décroché le titre de meilleure joueuse de la compétition mais également du monde avec le trophée FIFA.

Au lendemain de l’Euro, Lieke Martens s’engage son club de cœur, le FC Barcelone, fascinée à l’époque par l’ailier brésilien Ronaldinho. En Catalogne, elle brille par sa grande qualité de dribble ainsi que son habileté du pied gauche. Perturbée par une douleur récurrente au pied, elle a réussi à tenir sa place contre l’Italie. En demi-finale contre l’inattendue Suède, Lieke Martens a l’occasion de porter ses coéquipières jusqu'à une deuxième finale consécutive dans une grande compétition internationale.