VIDEO. Coupe du monde : "Le foot féminin dépend de vous pour survivre", lance Marta à la relève, après l'élimination du Brésil par la France

"Formiga n'est pas éternelle, Marta non plus, Cristiane non plus", a insisté l'attaquante brésilienne dans un discours émouvant.

"Pleurer d'abord pour sourire à la fin !" Star du football mondial, idole en son pays, l'attaquante brésilienne Marta joue peut-être sa dernière Coupe du monde. Après la défaite du Brésil contre la France (2-1) en huitième de finale, mardi 23 juin, Marta s'est livrée à un discours poignant sur la nécessité de valoriser sa discipline et d'assurer la relève du foot féminin au Brésil et ailleurs. "Formiga n'est pas éternelle, Marta non plus, Cristiane non plus. Le foot féminin dépend de vous pour survivre", a-t-elle lancé, les yeux embués.

#FRABRE

L'incroyable cri du coeur de Marta, la star brésilienne !

Scène POIGNANTE à la fin du match !https://t.co/Kkr8gEymKR



Toute la Coupe du Monde #FIFAWWC est à suivre sur @MYTF1 ! — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 24, 2019

"On sourit aujourd'hui et je crois que c'est primordial, il faut pleurer au début pour sourire à la fin. Il faut en vouloir plus, s'entraîner plus, être prête à jouer 90 minutes, plus 30 minutes (de prolongation) et toutes les minutes nécessaires. C'est ce que je demande aux filles. Formiga n'est pas éternelle, Marta non plus, Cristiane non plus. Le foot féminin dépend de vous pour survivre. Pensez à ça, savourez. Pleurez au début pour sourire à la fin."

On sourit aujourd'hui et je crois que c'est primordial, il faut pleurer au début pour sourire à la fin. Il faut en vouloir plus, s'entraîner plus, être prête à jouer 90 minutes, plus 30 minutes et toutes les minutes nécessaires. C'est ce que je demande aux filles.Marta

Au sujet de cette Coupe du monde, Marta a déclaré y voir "un moment spécial" dont "il faut en profiter". "Je dis ça dans le sens où il faut apprécier ce résultat à sa juste valeur", a-t-elle expliqué. "On réclame du soutien, mais il faut savourer et valoriser ce qu'on a fait", a-t-elle poursuivi.