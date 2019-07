Coupe du monde féminine : la Suède décroche la troisième place en battant l'Angleterre (2-1)

L'équipe de Suède a débuté le match en enchainant deux buts. Un retard qui n'a jamais pu être comblé par les Anglaises, malgré de belles occasions.

La troisième place du podium est pour la Suède ! Samedi 6 juillet, les Suédoises ont battu les Anglaises (2-1) lors de la petite finale de la Coupe du monde féminine de football, au stade Allianz Riviera de Nice. L'équipe de Suède a débuté le match en enchainant deux buts. Un retard qui n'a jamais pu être comblé par les Anglaises, malgré de belles occasions.

Après la désolation, le lot de consolation est désormais donné. Et ce sont les Suédoises qui sont arrivées à se relever de leur défaite en prolongation (1-0) face à des Néerlandaises pas franchement supérieures. Les Anglaises, elles, étaient passées tout près de la qualification contre les États-Unis (2-1). Elles entrent avec une nouvelle défaite amère. Au Mondial 2015, c'était la bande de Lucy Bronze, Jill Scott et Ellen White qui avait trouvé les ressources pour dominer l'Allemagne en prolongation de la petite finale et étaient monté pour la première fois sur le podium de la compétition reine.