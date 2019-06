Coupe du monde féminine de foot : les Bleues surclassent la Corée du Sud (4-0) et réussissent leur entrée

Les joueuses de Corinne Diacre ont pris le large après avoir imposé un rythme intenable pour leurs adversaires.

Il y avait bien sûr de l'émotion avant d'entamer cette Coupe du monde à la maison, en témoignent les larmes de Gaëtane Thiney et Marion Torrent au moment de La Marseillaise. Mais les Bleues ont parfaitement mis en place le plan de jeu de la sélectionneuse Corinne Diacre pour s'imposer facilement 4 à 0 face à des Sud-Coréennes limitées, vendredi 7 juin au Parc des Princes.

Bien servie par Amandine Henry, c'est l'attaquante Eugénie Le Sommer qui a rapidement libéré les Bleues en ouvrant le score dès la 9e minute. Son but est le plus rapide jamais inscrit lors du match d'ouverture d'une Coupe du monde féminine.

Un bon début de Mondial

Les Françaises ont ensuite pris le contrôle du jeu et ont largement dominé cette première mi-temps, au terme de laquelle elles auraient pu mener plus largement, notamment avec un but refusé après l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Wendie Renard, la plus grande joueuse de la Coupe du monde (1,87 m), a ensuite frappé par deux fois de la tête sur corner : 35e, 45+2.

En deuxième mi-temps, les Françaises ont géré leur avance sur un rythme un peu moins soutenu. Après quelques belles occasions manquées, les Bleues ont réussi à inscrire de but supplémentaire, avec une belle frappe de la capitaine Amandine Henry. Ce bon début de Mondial idéal demande encore confirmation contre des équipes plus confirmées, comme la Norvège, le 12 juin prochain. Les Bleues affronteront également le Nigeria le 17 juin, dans leur troisième match du groupe A.