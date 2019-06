Coupe du monde féminine de foot : les Américaines pulvérisent les Thaïlandaises (13-0), un record pour cette compétition

Les Américaines, championnes du monde en titre, ont pulvérisé les Thaïlandaises (13-0) lors de la coupe du monde féminine de foot, mardi 11 juin. Avec ce score, les Etats-Unis battent le record de la victoire la plus large en Coupe du monde. Jusqu'ici, le record était détenu par l'Allemagne (11-0 contre la Côte d'Ivoire en 2007). Lors de ce match, Alex Morgan a signé un quintuplé. Un exploit que seule une autre joueuse avait réalisé avant elle.

5 - Alex Morgan is the second player in #FIFAWWC history to score five goals in a single game, doing so 27 years and 199 days after fellow @USWNT international Michelle Akers managed this feat against Chinese Taipei in November 1991. Decimated. pic.twitter.com/kkl7kay7Rz