Coupe du monde 2022 : l'attribution de la compétition au Qatar a été "une erreur", selon l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter

"Une erreur". C'est le terme utilisé par Sepp Blatter dans un entretien accordé, mardi 8 novembre, à l'agence allemande SID, filiale de l'AFP, pour qualifier l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Attribuer le Mondial au Qatar était tout simplement une erreur. Pour moi, le pays était trop petit, il est aussi grand qu'un canton ici en Suisse", a indiqué celui qui a dirigé l'instance du football mondial entre 1998 et 2015.

Le Suisse a aussi évoqué "un consensus au sein du comité exécutif de la Fifa" à propos d'une préférence pour les Etats-Unis comme pays hôte, en lieu et place du Qatar, pour succéder à la Russie en 2018. Un consensus brisé à une semaine du vote selon lui, lors d'un déjeuner à l'Élysée avec l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, le prince héritier du Qatar, Tamim ben Hamad al Thani, et l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini. "La quintessence, c'était que je ne pouvais plus compter sur les quatre voix de l'Europe pour les États-Unis", ajoute-t-il, alors que Nicolas Sarkozy aurait "conseillé" à Michel Platini de voter pour le Qatar.

Blatter favorable à un fonds d'indemnisation

Sepp Blatter s'est aussi dit favorable à la création d'"un fonds de l'ordre de grandeur des primes versées au 32 participants [environ 420 millions d'euros], ou même le double", pour dédommager les travailleurs migrants ayant subi des violations des droits humains dans l'émirat. Sepp Blatter, qui a été acquitté en première instance par la justice suisse mi-juin, au même titre que Michel Platini, pour soupçons d'escroquerie dans l'exercice de ses fonctions à la FIFA en 2015.