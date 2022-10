Procès Platini-Blatter : quelles suites judiciaires pour les deux hommes après l'appel du parquet suisse ?

Le parquet fédéral suisse a fait appel, jeudi, de l'acquittement de Michel Platini et Sepp Blatter, prononcé l'été dernier. Un nouveau procès se tiendra auprès de la cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

Michel Platini et Sepp Blatter vont retrouver les bancs de la justice suisse. Le parquet fédéral suisse a ouvert la voie, jeudi 20 octobre, à un nouveau procès, en annonçant avoir fait appel et "demandé l'annulation totale" de l'acquittement des deux dirigeants dans l'affaire d'escroquerie les visant.

En juin dernier, après deux semaines d'audiences devant le Tribunal pénal fédéral, installé à Bellinzone, le Français et le Suisse avaient été acquittés, alors que le procureur avait requis une condamnation d'un an et huit mois de prison avec sursis. Ils comparaissaient pour le paiement controversé de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros) versés par la Fifa à Michel Platini.

Des prévenus réauditionnés

"Le nouveau procès se tiendra dans moins d'un an, je dirais dans six mois environ. Les prévenus auront l'obligation d'être présents afin d'être réentendus", précise Yvan Jeanneret, professeur de droit pénal à l'université de Genève. Ce procès en appel va donner lieu à un réexamen complet de l'affaire devant trois juges : "La cour d'appel va réinterroger les parties et peut aussi décider de réentendre des témoins ou d'en entendre de nouveaux pour se forger une opinion", souligne l'avocat suisse.

Ce procès, mené par la cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, pourra aboutir à une nouvelle décision ou bien confirmer celle donnée en première instance. Les parties pourront ensuite faire appel auprès du Tribunal fédéral, l'équivalent de la Cour suprême suisse et dernier niveau de recours à l'échelle nationale.