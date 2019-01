Coupe de la Ligue : Guingamp décroche son billet pour la finale en battant Monaco aux tirs au but

Les adversaires des Bretons seront connus demain, à la fin du match qui opposera Strasbourg et Bordeaux.

Les Bretons en finale de la Coupe de la Ligue ! Mardi 29 janvier, Guingamp a battu Monaco, 5 tirs au but à 4, les deux équipes ayant fait match nul 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Après avoir pourtant été pénalisés par un carton rouge dès les premières minutes de jeu, les Monégasques sont rentrés aux vestiaires avec un avantage de deux buts, à la pause. Mais les Bretons sont finalement revenus au score avec des buts de Marcus Thuram et d'Alexandre Mendy. Et les tirs au but ont donné l'avantage final à Guingamp.

Les adversaires des Bretons seront connus demain, à la fin du match qui opposera Strasbourg et Bordeaux. L'entraineur de Guingamp, Jocelyn Gourvennec, se veut rassurant. Conscient que son club traverse une période noire, il voit en la Coupe de la Ligue le moyen de redonner de la joie à ses joueurs. Et surout de l'espoir : "La Coupe est importante de ce point de vue là". La finale de la Coupe de la Ligue aura lieu le 30 mars au stade Pierre Mauroy, près de Lille.