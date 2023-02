Les Marseillais ont étouffé les Parisiens pour valider leur qualification pour les quarts de finale de la compétition, mercredi soir, au Vélodrome.

Une victoire sans contestation possible. Pour la première fois depuis 2011, l'OM a triomphé à domicile face au Paris Saint-Germain, mercredi 8 février au Vélodrome (2-1). Dans une ambiance survoltée, les Phocéens ont frappé en premier par Alexis Sanchez (1-0, 31e), adroit sur un penalty obtenu par Cengiz Ünder. Le Turc aurait pu marquer, mais c'est finalement Ruslan Malinovskyi qui a inscrit le but de la libération pour l'OM (2-1, 57e).

Paris déçoit à six jours du Bayern

Sans idées et bien contenu par le pressing marseillais, Paris est tout de même revenu au score, sur une tête rageuse de Sergio Ramos (1-1, 45e+2). Mais, sans Kylian Mbappé, le PSG a de nouveau déçu. Lionel Messi et Neymar n'ont pas brillé, et les Parisiens font face à de nombreuses interrogations, à six jours d'affronter le Bayern en huitièmes de finale de Ligue des champions.