Prix des billets, état de la pelouse... Les polémiques avant le match Orléans-PSG en 16e de finale de la Coupe de France de football

Les 16e de finale de la Coupe de France sont disputés ce week-end, avec sept matchs au programme samedi. La rencontre qui attire le plus les regards c'est celle entre Orléans, club de National, et le PSG, qui est entachée de plusieurs polémiques

L'affiche la plus déséquilibrée des 16e de finale de la Coupe de France, c'est le déplacement de Brest sur la pelouse des Périgourdins de Trelissac, club de National 2, l'équivalent de la 4e division, samedi 20 janvier. Mais c'est une autre rencontre qui fait le plus parler d'elle : Orléans qui évolue en National, l'équivalent de la 3e division, reçoit le PSG et ses stars à 20h45 au stade de la Source devant 7 800 spectateurs. Un match qui provoque plusieurs polémiques.

Aller voir jouer l'US Orléans en National coûte en moyenne 20 euros. Mais en ce week-end de Coupe de France, l'inflation fait des ravages au stade de la Source. Entre 60 et 100 euros la place, c'est le prix à payer, fixé par le club, certain de surfer sur l'effet Kylian Mbappé. Cela ne correspond pas vraiment à l'esprit de la Coupe de France, regrette une supportrice parisienne : "Ce sont des tarifs qui sont complètement prohibitifs, même dans les parcages européens, les tarifs ne sont pas aussi importants, dénonce-t-elle. On est quand même très très loin du football populaire. Et là le club d'Orléans veut s'en mettre plein les poches sur le dos de supporters parisiens et de ses propres supporters", souligne la supportrice.

"Il n'est pas tolérable de pratiquer de tels tarifs." Le CUP, le Collectif ultra Paris dans un communiqué

Une partie des ultras parisiens appelle même au boycott du match. Comme le CUP, le Collectif ultra Paris, qui dénonce les tarifs prohibitifs pour le match : "Les supporters ne sont pas destinés à renflouer les caisses d'un club à la gestion hasardeuse", écrit le collectif dans un communiqué diffusé mercredi. "La raison principale, c'est pour se faire un gros billet", explique Arnaud Roszak, journaliste à France Bleu Orléans, qui rappelle que "l'US Orléans est en grande difficulté financière ces derniers temps". Le 10 janvier, la DNCG, le gendarme financier du football français, a en effet décidé la rétrogradation de l'USO à titre conservatoire en National 2, à la fin de saison, si la situation financière ne s'améliore pas.

"Un risque pour les joueurs", selon l'entraîneur du PSG

Entre les deux clubs, l'ambiance est donc plutôt fraîche. Vendredi, elle est même devenue glaciale après la conférence de presse de Luis Enrique. En cause cette fois, l'inquiétude de l'entraîneur du PSG concernant l'état de la pelouse remplacée à la dernière minute : "Je comprends que c'est un match qui apporte beaucoup d'enthousiasme, mais il faut être certain que le terrain permette les conditions adéquates pour le football de haut niveau, j'ai un doute à ce sujet, un très gros doute. Il y a un risque pour les joueurs et ça m'inquiète beaucoup", a déclaré Luis Enrique. L'entraîneur assure qu'il ne décidera de sa composition d'équipe qu'après avoir vu de ses propres yeux à quoi ressemble le terrain. Coup d'envoi à 20h45.