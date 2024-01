Coupe de France : un choc Rennes-Marseille, le PSG bien loti... Découvrez le tirage au sort complet des 16es de finale

Les 32 équipes encore en lice sont fixées. Le tirage au sort a dévoilé, lundi 8 janvier, les affiches des 16es de finale de la Coupe de France. Les mains de Tamara Horacek, championne du monde de handball en décembre, et Benjamin Moukandjo, ancien joueur de Ligue 1, ont notamment tiré un choc entre deux équipes de Ligue 1 et européennes, Rennes et Marseille. Bretons et Phocéens s'étaient déjà affrontés il y a un an, au même stade de la compétition, pour une victoire de l'OM. Une autre rencontre opposera deux clubs de l'élite, Clermont et Strasbourg, alors que Nice se rendra à Bordeaux (L2).

Le récap complet des 𝟭𝟲𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de #CoupeDeFrance 🔍

RDV du 19 au 21 janvier prochain 🗓️



Quel match attendez-vous le plus ? 🔥 pic.twitter.com/3HT6MmFfgj — Coupe de France (@coupedefrance) January 8, 2024

Large vainqueur de Revel (9-0) pour le dernier match des 32es, le PSG a hérité d'un adversaire abordable sur le papier, Orléans, pensionnaire de National 1, et se déplacera au stade de la Source. Vainqueur du choc des 32es aux tirs au but contre Lens, Monaco se déplacera à Rodez, son bourreau la saison passée, pour tenter de prendre sa revanche. Tenant du titre, Toulouse ira à Rouen (N1), tandis que Lyon voyagera dans le Périgord, à Bergerac.

Petit poucet de la compétition, Saint-Priest, qui évolue en N3, accueillera Romorantin, club de N2. Le sort a été moins clément pour Feignies Aulnoye, auteur de l'un des exploits du tour précédent en sortant Quevilly, pensionnaire de Ligue 2. Les Nordistes affronteront Montpellier.

Le tirage au sort complet

Rennes (L1) - Marseille (L1)

Feignies Aulnoye (N2) - Montpellier (L1)

Nantes (L1) - Laval (L2)

Orléans (N1) - PSG (L1)

Dunkerque (L2) - Le Puy (N2)

Racing CFF (N2) - Lille (L1)

Clermont (L1) - Strasbourg (L1)

Sochaux (N1) - Reims (L1)

Trélissac (N2) - Brest (L1)

Rouen (N1) - Toulouse (L1)

Valenciennes (L2) - Paris FC (L2)

Bergerac (N2) - Lyon (L1)

Rodez (L2) - Monaco (L1)

Châteauroux (N1) - Le Havre (L1)

Saint-Priest (N3) - Romorantin (N2)

Bordeaux (L2) - Nice (L1)