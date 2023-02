Coupe de France : Lens élimine Lorient et défiera Nantes en quarts de finale

Les Lensois ont eu besoin de la séance de tirs au but, jeudi, pour éliminer les Merlus en huitièmes de finale (1-1, 4-2 t.a.b.).

Du jeu, des espaces, de l'intensité et du suspense : le dernier huitième de finale de la Coupe de France a tenu toutes ses promesses. A l'issue de la séance de tirs au but, Lens a pris le meilleur sur Lorient, jeudi 9 février, pour se qualifier en quarts de finale pour la première fois depuis 2018. Ils y affronteront Nantes, le 1er mars, dans un stade de la Beaujoire à huis clos.

Au ralenti en Ligue 1 avec aucune victoire lors de leurs trois dernières rencontres, les Lensois ont à nouveau éliminé un pensionnaire breton de l'élite après Brest en 16es de finale (3-1). Ils se sont pourtant fait une belle frayeur en devant passer par la séance de tirs au but. Trouvant la barre sur sa tentative, Enzo Le Fée a mal lancé la série lorientaise et a été imité par Ibrahima Koné, avant que Facundo Medina n'entérine la qualification des Sang et Or.

Fulgini buteur pour sa première titularisation

C'est pourtant Enzo Le Fée, le jeune (23 ans depuis le 3 février) et talentueux milieu offensif, qui a permis aux Merlus d'égaliser dans les dix dernières minutes. Son coup franc direct est passé au-dessus de Salis Abdul Samed pour tromper Jean-Louis Leca (84e). "Je pense qu'on saute mal sur le mur", regrettait sur BeIN Sports le portier lensois. L'égalisation était logique pour les Lorientais tant ils déferlaient sur le but artésien. La frappe de Jean-Victor Makengo (78e), à la suite d'une perte de balle évitable de Seko Fofana, n'était qu'un avertissement.

Lens était pourtant très bien entré dans son match malgré les sept absences déplorées par Franck Haise. Heureusement, l'entraîneur lensois a pu compter sur sa nouvelle recrue Angelo Fulgini. L'ancien Angevin, arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, a ouvert la marque en reprenant promptement un ballon repoussé dans ses pieds par Vito Mannone, le gardien lorientais (21e). "C'est un pur bonheur, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, c'est la meilleure façon de se mettre en confiance", s'est réjoui Fulgini, qui a débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs dès sa première titularisation.

Le milieu offensif a été très en vue durant la première période. Pas toujours dans les bons coups, il aurait pu être sanctionné d'une faute dans sa surface quand il a fait trébucher Darlin Yongwa peu avant la pause. Mais l'arbitre n'a pas estimé que cela valait un pénalty (42e).

"L'objectif est de gagner la Coupe de France"

Souvent dangereux, les Nordistes n'ont jamais réussi à se mettre à l'abri malgré plusieurs opportunités, d'Adrien Thomasson (23e), David Pereira da Costa (45e+3) et Loïs Openda (49e). Ils ont ainsi laissé la porte ouverte et Lorient s'y est engouffré par Enzo Le Fée.

Au forceps, Lens rejoint tout de même les quarts de finale d'une compétition bien plus ouverte depuis l'élimination, mercredi, du PSG. "L'objectif est de gagner cette Coupe de France, on ne va pas se cacher", a affirmé Jean-Louis Leca. Les Sang et Or ne sont plus qu'à deux succès d'une première finale depuis 1998.