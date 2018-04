Coupe de France : le PSG bat Caen 3 à 1 et rejoint Les Herbiers en finale

Le PSG a pris l'avantage grâce au doublé de Kylian Mbappé.

Le PSG a battu Caen en demi-finale de la Coupe de France, 3 à 1, mercredi 18 avril au stade Michel D'Ornano. Les Parisiens rejoignent le club vendéen Les Herbiers en finale au Stade de France le 8 mai prochain.

Alors que Kylian Mbappé avait rapidement ouvert le score à la 25e minute pour le club parisien, Caen est revenu à hauteur en fin de première mi-temps grâce à un but du milieu de terrain Ismael Diomande à la 43e minute. Puis Kylian Mbappé a inscrit un doublé à la 81e minute. Ismael Diomande a ensuite gravement fauté sur Pastore et a reçu un carton rouge. Caen a ensuite coulé et baissé physiquement. Christopher Nkunku en a alors profité pour marquer à son tour.

Les Parisiens, d'ores et déjà titrés en championnat et vainqueurs de la Coupe de la Ligue, ont fait un pas de plus vers un triplé domestique.