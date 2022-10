Procès Platini-Blatter : le parquet suisse fait appel de l'acquittement des deux anciens dirigeants

Le parquet fédéral suisse a annoncé, jeudi, qu'il faisait appel de l'acquittement de Sepp Blatter et Michel Platini, dans une affaire d'escroquerie, prononcé en juillet par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Platini-Blatter, qui remonte à 2015. Alors que Michel Platini et Sepp Blatter ont été acquittés de l'accusation d'escroquerie les visant, le 8 juillet, par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, le parquet fédéral suisse a indiqué par un communiqué, jeudi 20 octobre, qu'il faisait appel de cette décision.

En juin dernier, les deux hommes ont comparu au sujet d'un paiement controversé de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros) versés par la Fifa à Michel Platini. Le parquet suisse avait alors requis une condamnation d'un an et huit mois de prison avec sursis à l'encontre, respectivement, du Français et du Suisse.

Le ministère public a adressé une déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et "demandé l'annulation totale du jugement de première instance", précise le communiqué. Cet appel n'est pas une surprise : le parquet avait fait part mardi 18 octobre de son intention.