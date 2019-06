Attribution du Mondial-2022 au Qatar : Michel Platini sorti de garde à vue

L'ancien patron de l'UEFA a passé plusieurs heures de garde à vue dans les locaux de l'office anticorruption de la police judiciaire (OCLCIFF).

Ils étaient interrogés sur des soupçons de corruption sur les conditions d'attribution du Mondial-2022 et sur l'organisation de l'Euro 2016 en France. L'ex-patron de l'UEFA Michel Platini et l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, ont été entendus longuement mardi 18 juin par les enquêteurs. Et après plusieurs heures de garde à vue dans les locaux de l'office anticorruption de la police judiciaire (OCLCIFF) à Nanterre, l'ancien vice-président de la Fifa est ressorti libre sans qu'aucune charge n'ait été retenue à son rencontre, d'après son avocat.

L'ancienne conseillère sport de Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, a été aussi placée en garde à vue, tandis que l'ex-secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, a pour sa part été interrogé comme suspect libre. Tous trois sont ressortis tard dans la nuit.

"Beaucoup de bruit pour rien"

"Ça a été long mais vu le nombre de questions, ça ne pouvait être que long, puisqu'on m'a posé des questions sur l'Euro 2016, la Coupe du monde en Russie, la Coupe du monde au Qatar, la Fifa", a déclaré Michel Platini à des journalistes à sa sortie de garde à vue, les traits tirés, peu avant 1 heure du matin mercredi. Il a précisé avoir répondu de façon "tranquille" à tous ces sujets. Son avocat, William Bourdon, a pour sa part dénoncé "beaucoup, beaucoup de bruit pour rien".