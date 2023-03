Selon des écoutes policières, dévoilées par l'émission "Stade 2" dimanche, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France aurait tenté de nuire à la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre.

Plus d'un an après l'agression de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, l'affaire ne cesse de poursuivre Aminata Diallo. Mise en examen, mais laissée libre, pour avoir commandité cette attaque, ce qu'elle a toujours nié, Aminata Diallo se trouve au cœur de nouvelles révélations. D'après des écoutes policières, datant de mai 2022 et dévoilée dans l'émission "Stade 2" dimanche 5 mars, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain et son conseiller César Mavacala auraient eu l'intention de nuire à la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre. "Corinne, t’inquiète pas c’est prévu. (...) T’inquiète pas elle va vite sauter elle aussi", déclare ainsi la joueuse à son conseiller. Troublant alors que plusieurs joueuses ont récemment annoncé refuser leur sélection sous le maillot tricolore.

Autre cible du duo révélé par les écoutes : Didier Ollé-Nicolle, ancien entraîneur de l'équipe féminine de football du club de la capitale. Diallo et son agent auraient fomenté l'histoire dans laquelle une joueuse a accusé le coach de gestes déplacés – Didier Ollé-Nicolle a d'ailleurs depuis été blanchi par une enquête interne.