DIRECT. Gabon-Ghana : André Ayew frappe d'entrée et donne l'avantage aux Black Stars dans le groupe C

Dans un groupe C relevé, le Gabon et le Ghana vont devoir aller chercher des points qui peuvent déjà s'avérer décisifs pour la qualification en huitièmes de finale de la CAN 2022. Après leur victoire dans un match serré face aux Comores (1-0), Denis Bouanga (ASSE) et ses coéquipiers affichent de belles ambitions. Les Ghanéens se sont, quant à eux, inclinés face au Maroc (0-1) pour l'entame de cette compétition.

Bien qu'il soit compliqué de désigner un favori pour cette rencontre, on peut tout de même s'attendre à un match serré entre deux effectifs de qualité. Lors de leur entrée en lice, les deux équipes avaient quasiment adopté le même style de jeu, notamment en laisasnt la possession de balle à l'adversaire. Toutes deux physiques défensivement, les équipes s'étaient aussi appuyées sur la vitesse de leurs attaquants en contre-attaque.