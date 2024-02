CAN 2024 : le Nigeria rejoint le dernier carré en écartant l'Angola

On connaît le premier demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des nations. Et, sans surprise, c'est le Nigeria qui a composté son ticket pour le dernier carré de la compétition, vendredi 2 février, au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les Super Eagles de Victor Osimhen ont pour cela pris le meilleur sur l'Angola (1-0), l'une des sensations de cette édition, grâce à un but d'Ademola Lookman (41e).

Tombeurs du Cameroun au tour précédent, les Super Eagles n'ont pas tremblé face à l'Angola, sensation de cette CAN après s'être extirpée d'un groupe relevé comprenant l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie. Mais la marche était cette fois trop haute pour les Angolais, vainqueurs de la Namibie en huitièmes, mais qui ne disputeront pas la première demi-finale de CAN de leur histoire.

Les Super Eagles sans pitié

Les Palancas Negras (Antilopes noires) ont pourtant lancé les hostilités, sur une tête de Mabululu, sauvée sur la ligne par Stanley Nwabali (5e). Mais en face, le Nigeria est peu à peu monté en température. Victor Osimhen a d'abord manqué de justesse sur une tête (25e), mais pas Ademola Lookman, sur un service du Nantais Moses Simon (1-0, 41e). L'Angola a failli égaliser dans la foulée, et surtout à l'heure de jeu, quand le plat du pied de Zini a terminé sa course sur le poteau.

Le Nigeria, qui aurait pu doubler la mise plus tôt sur une tête de Calvin Bassey (58e), a alors de nouveau accéléré. Mais Moses Simon a pêché dans le dernier geste, tandis que Victor Osimhen s'est vu refuser le but du break pour un léger hors-jeu (75e). L'attaquant du Napoli, joueur africain de l'année, a ensuite vu sa frappe contrée in extremis par Kialonda Gaspar (82e). Rien de préjudiciable pour les Super Eagles, vainqueurs 1-0 et qui disputeront leur seizième demi-finale de CAN. Ils affronteront mercredi (18 heures) le vainqueur du match Cap-Vert-Afrique du Sud.