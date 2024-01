CAN 2024 : la Côte d'Ivoire élimine le tenant du titre sénégalais en huitièmes, le Cap-Vert également qualifié

Au fond du gouffre une semaine auparavant, les Ivoiriens ont signé un exploit pour éliminer le Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but. Les Eléphants restent en vie dans "leur" CAN.

Comme la veille, la soirée de Coupe d'Afrique des nations s'est une nouvelle fois étendue jusqu'à la séance de tirs au but entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, lundi 29 janvier, pour la suite des huitièmes de finale de la compétition.

À ce jeu, les Eléphants, passés tout près de l'élimination en poule, ont été les plus solides à domicile pour l'emporter aux tirs au but (1-1, 5-4 aux tab). Le pays organisateur retrouvera le Mali ou le Burkina Faso en quarts de finale samedi. Plus tôt, le Cap-Vert a éliminé la Mauritanie à l'usure (1-0) et affrontera le Maroc ou l'Afrique du Sud au tour suivant.

La Côte d'Ivoire renaît et élimine le champion sénégalais

Qui aurait pu prédire un tel scénario ? Au fond du trou il y a tout juste une semaine après son humiliation à domicile contre la Guinée Équatoriale (0-4), la Côte d’Ivoire verra les quarts de finale de sa CAN. Mieux, les Eléphants ont décroché ce billet en s’offrant le Sénégal, champion en titre et intraitable en poules (1-1, 5-4 aux tirs au but). Désormais dirigés par Emerse Faé, après le départ de Jean-Louis Gasset en pleine compétition, les Ivoiriens ont triomphé au cours d'une séance marquée par le seul raté du Sénégalais Moussa Niakaté. Ils retrouveront le Mali ou le Burkina Faso en quarts.

🏆🌍 #beINCAN2023

🇸🇳🇨🇮 La Côte d'Ivoire élimine le Sénégal aux tirs au but ! pic.twitter.com/TiMEnHo2u9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 29, 2024

La Côte d'Ivoire a encore vécu un petit miracle, puisqu'elle a été menée dès l'entame et jusqu'à la 86e, avant un penalty transformé avec sang-froid par Franck Kessié après une faute d'Edouard Mendy (86e, 1-1). Longtemps dominateurs mais inefficaces, les Eléphants avaient été surpris sur un bon centre de Sadio Mané, à la réception duquel l’ex-Strasbourgeois Habib Diallo a catapulté le cuir dans les filets (4e, 0-1).

Mais les Lions de la Teranga, pourtant impressionnants jusque-là dans cette CAN, ont ensuite laissé le ballon aux Ivoiriens et reculé. Le Sénégal, fort de son effectif très riche, tombe de haut et perpétue la malédiction des champions sortants : depuis l’Egypte en 2010, les sept derniers tenants du titre ont tous été éliminés avant les quarts de finale.

Le Cap-Vert, première

Vainqueur de la Mauritanie (1-0), le Cap-Vert a remporté un match à élimination directe à la CAN pour la première fois de son histoire. L'équipe frisson du premier tour a été nettement moins fringante face à un bloc bien compact, mais s'en est finalement sortie sur un penalty transformé par l'ex-Lillois Ryan Mendes en fin de match (88e). Solides jusque-là, les Mauritaniens regretteront cette faute évitable du gardien Babacar Niasse, mis dans de mauvaises dispositions par une remise hasardeuse de son défenseur Yassin El Welly.

D'autant plus regrettable qu'auparavant, la Mauritanie s'est montrée intraitable défensivement et aurait même pu ouvrir le score. Mais à l'arrivée, les Mourabitounes n'ont pas cadré le moindre tir et laissent les Cap-Verdiens rallier les quarts pour la deuxième fois de son histoire, après 2013, une époque où les huitièmes de finale n'existaient alors pas. Ils y affronteront samedi le Maroc ou l'Afrique du Sud, qui s'affrontent mardi.