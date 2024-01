CAN 2024 : élimination précoce pour la Tunisie, dès la phase de groupes

Après l'Algérie et le Ghana, un autre gros va au tapis. La Tunisie a quitté la Coupe d'Afrique des Nations 2024 par la petite porte, mercredi 24 janvier. La sélection de Jalel Kadri n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul contre l'Afrique du Sud en conclusion de la phase de groupes (0-0). Sa légère domination dans la possession du ballon (55%) a longtemps été stérile : elle n'a pas tiré pendant plus de 40 minutes lors de la deuxième période, jusqu'à sa seule occasion franche, sur une tête d'Haythem Jouini hors du cadre (89e).

Les Aigles de Carthage quittent la compétition avec seulement deux petits points inscrits et un but marqué. Un bilan qui fait tache pour l'une des cinq équipes africaines à avoir disputé la dernière Coupe du monde et qui s'était qualifiée huit fois pour la phase à élimination directe sur ses 10 précédentes participations à la CAN. Dans le même temps, le Mali (1er du groupe) et la Namibie (3e), qui se sont également quittés sur le score de 0-0, ont validé leur billet pour les huitièmes de finale, au même titre que l'Afrique du Sud (2e).