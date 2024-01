CAN 2024 : énorme désillusion pour le Maroc, éliminé par l'Afrique du Sud dès les huitièmes de finale

Le rêve s'est envolé dès les huitièmes de finale pour les coéquipiers d'Achraf Hakimi. Le Maroc n'a pas échappé au sort qui semble s'acharner sur les favoris à la victoire finale depuis le début de cette CAN. Les Lions de l'Atlas ont chuté, mercredi 30 janvier, battus par une Afrique du Sud bien plus réaliste (2-0). C'est cette dernière qui défiera le Cap-Vert en quarts de finale. Un peu plus tôt, le Mali avait tranquillement écarté le Burkina Faso et pris rendez-vous avec la Côte d'Ivoire au prochain tour.

Le Maroc puni par l'Afrique du Sud

L'élimination surprise du tenant du titre sénégalais l'avait propulsé dans le costume de favori. Demi-finaliste au Qatar, le Maroc, qui restait sur deux quarts de finale sur les trois dernières éditions, comptait confirmer sa montée en puissance à l'échelle continentale en allant au bout d'une CAN qu'il n'a plus remporté depuis 48 ans.

Sans son dynamiteur, Sofiane Boufal, le Maroc avait parfaitement débuté la partie, mettant le pied sur le ballon, enchaînant les combinaisons sur des côtés où Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui se montraient très en jambes. Reste, qu'à la 70e minute, les Lions de l'Atlas avaient beau compter plus de tirs (sept contre quatre), ils n'en avaient cadré qu'un... Les Sud-Africains, accompagnés de ce surplus de réussite qui fait souvent la différence dans ces matches à élimination directe, avaient eux ouvert le score sur une de leurs rares occasions grâce à un but opportuniste d'Evidence Makgopa (56e).

S'empalant, vagues après vagues, sur une équipe d'Afrique du Sud très en place tactiquement, les esprits marocains se sont crispés. Ils ont parfois cédé à la précipitation à l'abord de la surface. L'échec du latéral du PSG, qui a envoyé sur la barre le penalty de l'égalisation (85e), a fait passer en quelques minutes les Marocains de l'espoir à la désillusion.

Huit minutes plus tard, le Maroc était réduit à dix, Sofyan Amrabat étant exclu pour une charge illégale alors qu'il était en position de dernier défenseur. Dans la foulée (90+4), Teboho Mokoena, sur un superbe coup franc, a propulsé définitivement les siens vers les quarts de finale de la CAN. Ils viseront désormais le dernier carré, qu'ils n'ont plus atteint depuis 2000.

Le Mali trop fort pour le Burkina Faso

Depuis 2004, les confrontations entre Maliens et Burkinabés ont presque toujours tourné en faveur des premiers (cinq succès, un nul, un défaite). Ce huitième de finale de la CAN n'a pas fait exception. Les Aigles, qui avaient terminé premiers de leur groupe, ont rapidement mis le pied sur le ballon et poussé les Burkinabés à la faute. Dès la 3e minute, Edmond Tapsoba manquait totalement son dégagement à la suite d'un centre et marquait contre son camp.

Le Mali a dû patienter jusqu'à la 47e minute pour concrétiser de la patte d'un des siens un de ses nombreux assauts. C'est Lassine Sinayoko qui glissait le ballon entre les jambes de d'Hervé Koffi. Le penalty transformé par l'ancien lyonnais Bertrand Traoré dix minutes plus tard n'a pas suffi pas à changer le destin du Burkina Faso. La route des Etalons, demi-finalistes de la dernière édition, s'arrête là. Le Mali affrontera la Côte d'Ivoire, pays hôte, au prochain tour.