CAN 2022 : un match arrêté deux fois avant la fin, une reprise houleuse... les dernières minutes ubuesques entre le Mali et la Tunisie en cinq actes

Scène ubuesque lors du match de la CAN 2022 Mali-Tunisie, mercredi 12 janvier. Le coup de sifflet final du match a retenti d'abord à la 85e minute puis alors qu'il restait quelques secondes à jouer, provoquant la colère des Aigles du Carthage qui espéraient encore égaliser, mercredi à Limbé lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Retour sur les cinq moments qui ont provoqué cet imbroglio rendant fous de rage les Tunisiens, finalement déclarés perdants en refusant de revenir sur la pelouse vingt minutes après le coup de sifflet final.

Un premier coup de sifflet final à la 85e minute

Alors qu'il reste cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire, l'arbitre zambien Janny Zikwaze siffle la fin du match à la 85e minute. Incompréhension dans le stade et sur la pelouse. Il se rend compte de son erreur et le match reprend.

El Bilal Touré écope d'un carton rouge

Quelques minutes après la reprise du jeu, l'attaquant rémois est expulsé pour une semelle sur son adversaire à la 87e minute. Une décision litigieuse et qui participe à alimenter la confusion née du premier coup de sifflet final. Janny Zikwaze est appelé tardivement à la VAR, alors que le joueur est déjà dans le tunnel. Touré revient au bord du terrain plein d'espoir mais l'arbitre ne change finalement pas sa décision.

Un deuxième coup de sifflet final à la 89e minute

Alors que le match n'est pas encore arrivé aux 90 minutes et que le quatrième arbitre se prépare à lever son panneau pour indiquer le temps additionnel, Janny Zikwaze siffle une nouvelle fois la fin du match avant son terme. L'incompréhension laisse place à la colère sur le banc tunisien qui n'en revient pas. Le sélectionneur et son staff courent sur la pelouse pour demander des explications et contester la decision. Avec deux utilisations de la vidéo et huit changements, les Tunisiens pouvaient légitimement espérer plusieurs minutes de temps additionnel afin d'égaliser.

#CAN2021

Fin de match polémique entre la Tunisie et le Mali !#TUNMLI pic.twitter.com/gAjE4iRvbz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2022

Annonce de la reprise du match vingt minutes après le coup de sifflet final

Alors qu'on pensait que toute cette affaire était close, des officiels de la CAF annoncent la reprise du match pour trois minutes en pleine conférence de presse du sélectionneur malien Mohamed Magassouba. Une annonce qui surprend une nouvelle fois, vingt minutes après le coup de sifflet final.

It's official: Mali vs Tunisia will resume



Malians are back on the pitch pic.twitter.com/l8DKWZKvvf — Maher Mezahi (@MezahiMaher) January 12, 2022

Les Tunisiens ne reviennent pas sur la pelouse, le Mali vainqueur

Un match qui ne reprendra finalement pas. Les Tunisiens refusent de revenir sur la pelouse et le Mali s'impose finalement 1-0 par décision du 4e arbitre, venu remplacer Janny Zikwaze en tant qu'arbitre principal. La question est maintenant de savoir si la Tunisie va porter une réclamation technique et si les Aigles de Carthage pourraient être sanctionnés d'un forfait pour ne pas s'être présentés à la reprise.

"Les joueurs prenaient des bains froids avant qu'on ne les rappelle sur le terrain. Je suis entraineur depuis longtemps et je n'avais jamais vu ça !", a réagi le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier.

En conférence de presse, Kebaier a qualifié d'"inexplicable" la décision de l'arbitre d'arrêter prématurément la rencontre avant son terme par deux fois. "Il nous prive pratiquement de sept ou huit minutes de temps additionnel. Sa décision est inexplicable" a-t-il dénoncé.