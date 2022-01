DIRECT. Tunisie-Mali : aucun but à la pause malgré une domination malienne, suivez le premier match du groupe F de la CAN 2022

Deux ans et demi après s'être inclinés en prolongation face au Sénégal, aux portes de la finale de la CAN 2019, les Tunisiens ont à cœur de bien entamer cette compétition. Entre temps, la Tunisie a changé de coach, Mondher Kebaier a remplacé Alain Giresse et s'est hissé en finale en Coupe Arabe de la FIFA. Malgré l'absence temporaire de l'attaquant Youssef Msakni (77 sélections, 14 buts), positif au Covid-19, la Tunisie pourra s'appuyer sur sa forte expérience en compétition internationale et sur son capitaine Wahbi Khazri (65 sélections, 22 buts).

Bien que la Tunisie fasse office de favorite dans ce groupe F, le Mali apparaît comme un concurrent sérieux. Eliminée en huitièmes de finale en 2019, l'équipe malienne semble s'être aguerrie. Elle reste sur six matchs sans défaite et sans but encaissé lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Menés par l'entraîneur expérimenté Mohamed Magassouba depuis octobre 2019, les Maliens peuvent aussi compter sur leur capitaine Hamari Traoré (33 sélections, 1 but) et sur l'ancien Lillois Yves Bissouma (18 sélections, 3 buts), titulaire régulier en Premier League avec Brighton.