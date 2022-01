CAN 2022 : le Cameroun et le Burkina Faso qualifiés, le Cap-Vert doit patienter pour connaître son sort... Ce qu'il faut retenir des matchs de lundi

Les Camerounais et les Burkinabés, concédant le nul face respectivement au Cap-Vert et à l'Ethiopie (1-1), se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN, lundi, au terme de la dernière journée de phase de poules du groupe A.