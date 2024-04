Football : blessure inquiétante pour Kingsley Coman à un mois de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024

Avant même les premiers examens médicaux, le Bayern Munich ne s'est pas montré optimiste. A peine une heure après la fin du match face à Cologne (2-0), samedi 13 avril, le club bavarois a annoncé par la voix de son directeur sportif, Christoph Freund, qu'il redoutait une absence de "plusieurs semaines" de Kingsley Coman. L'international français s'est arrêté net dans la surface adverse, touché à la cuisse, et est sorti sur blessure à la 50e minute, aidé par deux membres du staff médical.

Il ne s'agit a priori pas d'une rechute de sa blessure aux ligaments du genou qui lui avait fait manquer presque deux mois de compétition entre janvier et mars. Dans tous les cas, l'inquiétude est de mise à un mois de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024 (prévue le 16 mai). "Il doit encore faire des examens, mais ça n'a pas l'air tellement bon. On espère que ça ne se comptera pas en mois, a développé Christoph Freund. On va voir ce que donne l'examen exact et ce qui en ressort, mais on doit s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, il ne soit pas disponible". La course contre-la-montre est déjà lancée pour celui qui était de la partie à l'Euro 2021 et à la Coupe du monde 2022. L'Euro débute le 14 juin prochain.