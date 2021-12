Foot : "Les nazis dehors", scande le public après l'arrêt d'un match de troisième division allemande en raison d'insultes racistes

Un spectateur s'en est pris verbalement à un joueur de l'équipe adverse, dimanche, lors de ce match opposant Duisbourg et Osnabrück.

Un match de troisième division allemande a été arrêté, dimanche 18 décembre, après des insultes racistes lancées par un spectateur à l'encontre d'un joueur de l'équipe visiteuse. Les deux clubs ont présenté un front uni.

La rencontre opposant Duisbourg à Osnabrück a été arrêtée par l'arbitre après une demi-heure de jeu en raison des attaques subies par l'attaquant Aaron Opoku. "Opoku a subi des insultes racistes. Incroyable. Aaron, nous sommes avec toi !!! LES NAZIS, DEHORS", a tweeté le club d'Osnabrück.

0:0 | 36' Das Spiel ist unterbrochen. Opoku wurde rassistisch beleidigt. Unfassbar. Aaron, wir stehen hinter dir!! NAZIS RAUS!#MSVOSN #vfl1899 — VfL Osnabrück (@VfL_1899) December 19, 2021

Des cris de singes ont été entendus en provenance des tribunes lorsque le joueur est venu frapper un corner, a expliqué l'arbitre du match Nicolas Winter. Ce dernier a envoyé les équipes aux vestiaires "pour s'occuper du joueur" après avoir vu "à quel point il était choqué". "Je lui ai dit qu'on était là pour le protéger", a-t-il déclaré.

Le supporter incriminé a été identifié et sorti du stade, et Duisbourg a présenté ses excuses. Sur son compte twitter, le club hôte a confirmé que le match avait été interrompu car "Osnabrück n'était plus en mesure de jouer". "Nous comprenons complètement. Une après-midi amère pour le football à #Duisbourg", a-t-il ajouté.

Die Partie ist beendet, nachdem der VfL Osnabrück sich nicht mehr in der Lage sieht anzutreten. Wir verstehen das vollumfänglich und nehmen die Situation, wie sie ist. Ein bitterer Nachmittag für den Fußball in #Duisburg!#MSVOSN #3Liga — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) December 19, 2021

Alors que les équipes étaient rentrées aux vestiaires et avant l'annonce de l'abandon du match, de nombreux supporters ont scandé: "Les nazis, dehors", et la chanson antifasciste "Schrei nach Liebe" ("Un appel à l'amour") a été jouée dans les enceintes du stade.