Ligue des champions : le Bayern Munich écrase Salzbourg grâce à un triplé de Lewandowski et se qualifie en quarts de finale

Accrochés à l'aller (1-1), les Bavarois se sont imposés très facilement au retour, mardi, face aux Autrichiens (7-1) grâce au triplé le plus rapide de l'histoire en C1 de Robert Lewandowski.

(SVEN HOPPE / DPA via AFP)

Que tout le monde se rassure, le Bayern Munich va bien, très bien même. Victorieuse de seulement deux de ses cinq derniers matchs, l'équipe bavaroise a répondu aux inquiétudes de la meilleure manière en écrasant le RB Salzbourg (7-1), mardi 8 mars, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Les Allemands se qualifient en quarts de finale de la C1 pour la dixième fois lors des onze dernières saisons.

Fort de son match aller réussi, terni seulement par l'égalisation de Kingsley Coman en toute fin de rencontre (1-1), Salzbourg croyait fermement à l'exploit. D'autant plus que les Bavarois montraient des signes de fébrilité ces dernières semaines, principalement dans le déséquilibre entre l'attaque et la défense.

Triplé le plus rapide de l'histoire en C1

Mais pour aborder cette rencontre capitale à l'Allianz Arena, Julian Nagelsmann ne s'est pas renié. Bien au contraire. Il a décidé de titulariser cinq joueurs à vocation offensive dont Serge Gnabry et Kingsley Coman en pistons. Il a été récompensé par ses choix, le rouleau compresseur munichois se mettant très rapidement en action grâce à l'inévitable Robert Lewandowski, auteur du triplé le plus rapide de l'histoire en C1.

23 - Robert Lewandowski a marqué un triplé après 23 minutes de jeu contre Salzbourg ce soir, soit le triplé le plus rapide après le coup d'envoi d'un match dans l'histoire de la Ligue des Champions, dépassant Marco Simone avec Milan contre Rosenborg en 1996 (24). Eclair. pic.twitter.com/fK1BYgs0Cm — OptaJean (@OptaJean) March 8, 2022

Le Polonais a été inarrêtable en inscrivant ses trois buts en seulement 23 minutes, permettant aux siens de se mettre rapidement à l'abri. "Quand tu as un Lewandowski dans ton équipe, il est toujours avisé de lui fournir des ballons", prévenait Nagelsmman lundi alors que son attaquant avait été sevré de ballons à l'aller. Ses coéquipiers ont alors tout fait pour le trouver le plus souvent possible. Derrière, Lewandowski s'est occupé de tout.

Sur l'ouverture du score, son contrôle orienté est à montrer dans toutes les écoles de foot. Servi par Kingsley Coman, il a réussi à s'ouvrir le chemin du but avant d'être fauché dans la surface par Maximilian Wöber. Robert Lewandowski transformait le penalty lui-même (12e). Rebelote moins de dix minutes plus tard, avec un nouveau geste de classe de Lewandowski encore arrêté illicitement par le pauvre Maximilian Wöber. Après un appel à la VAR, le buteur trompait le gardien Philipp Köhn du même côté (21e).

[ VIDÉO BUT] #FCBSAL

Robert Lewandowski se fait justice lui-même !

Après une faute flagrante dans la surface de réparation, le Polonais transforme son penalty sans trembler ! pic.twitter.com/axE9TbSKFZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 8, 2022

Une main de Süle oubliée ?

Il a en revanche eu beaucoup de réussite sur son troisième but. D'abord parce que Clément Turpin n'a pas signalé une main litigieuse de Niklas Süle au départ de l'action puis parce qu'il a bénéficié de deux contres favorables avant de pousser le cuir dans le but vide (23e).

La messe était déjà dite grâce au nouveau meilleur buteur de la Ligue des champions devant Sébastien Haller (12 buts contre 11). Il aurait d'ailleurs pu alourdir encore l'addition s'il avait converti la première occasion du match (2e) ou s'il s'était montré moins altruiste (64e).

Il a laissé la lumière à ses coéquipiers. Serge Gnabry d'abord, auteur du quatrième but sur un service de Kingsley Coman (31e). Puis Thomas Müller (54e, 83e) servi par deux fois par Leroy Sané. Ce dernier a ensuite inscrit le septième et dernier but allemand (86e).

Salzbourg a eu des opportunités

La différence de niveau a été telle que les joueurs de Matthias Jaissle (33 ans) n'auront pas beaucoup de regrets à nourrir. Ils ressasseront peut-être l'énorme occasion de Nicolas Capaldo sauvée par le retour défensif héroïque de Coman (2e). Ou alors cette demi-volée dans la surface de Nicolas Seiwald quand le score n'était que de 1-0. Une frappe finalement détournée par Manuel Neueur qui effectuait son retour après plus d'un mois d'absence à la suite d'une opération du genou. Le jeune Maurits Kjaergaard (18 ans) a tout de même sauvé l'honneur d'une lourde frappe du gauche dans la lucarne (5-1, 70e).

Encore invaincu cette saison en C1 (comme l'Ajax Amsterdam), le Bayern Munich a repris confiance en marchant sur les Autrichiens. Les Bavarois envoient surtout un signe à leurs futurs adversaires en quarts de finale : il ne fait jamais bon se trouver sur le chemin du Bayern, à la conquête d'un septième sacre en Ligue des champions.