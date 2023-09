Football : Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Antoine Griezmann et Karim Benzema parmi les 30 nommés au Ballon d'Or

Quatre Français sont nommés dans la liste des trente prétendants au Ballon d'Or masculin, alors que seulement deux Françaises peuvent espérer remporter le trophée féminin.

Qui succèdera à Karim Benzema au palmarès du Ballon d'Or, qui sera décerné le 30 octobre prochain ? Le Français figure dans la liste des nommés, dévoilée mercredi 6 septembre, mais il ne fera pas partie des favoris, face à Leo Messi, champion du monde, Erling Haaland, vainqueur et meilleur de la Ligue des champions puis champion d'Angleterre, ou encore Kylian Mbappé, vice-champion du monde avec les Bleus.

Pour la récompense féminine, Kadidiatou Diani et Wendie Renard sont nommées parmi les 30 prétendantes, mais le sacre suprême devrait revenir à une Barcelonaise, championne d'Europe et du monde. Les prétendants aux Trophées Yachine (meilleur gardien) et Kopa (meilleur jeune) ont également été dévoilés, avec la présence de plusieurs Français dans la liste.

Ballon d'Or masculin :

Leo Messi peut-il remporter un huitième Ballon d'Or ? L'Argentin, champion du monde et meilleur passeur de Ligue 1 en 2022-2023, fait logiquement partie des nommés. Manchester City, vainqueur de la Ligue des champions, compte sept champions d'Europe dans la liste des nommés (ainsi que Josko Gvardiol, qui a rejoint les Cityzens cet été). Quatre Français (Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et le dernier lauréat, Karim Benzema) peuvent prétendre à la récompense.

> La liste complète

Josko Gvardiol (CRO - RB Leipzig/Manchester City)

Jamal Musiala (ALL - Bayern Munich)

André Onana (CAM - Inter Milan)

Karim Benzema (FRA - Real Madrid/Al-Ittihad)

Mohamed Salah (EGY - Liverpool)

Bukayo Saka (ANG - Arsenal)

Jude Bellingham (ANG - Dortmund/Real Madrid)

Randal Kolo Muani (FRA - Francfort/PSG)

Kevin De Bruyne (BEL-Manchester City)

Bernardo Silva (POR - Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (GEO - Naples)

Nicolo Barella (ITA - Inter Milan)

Emiliano Martinez (ARG - Aston Villa)

Ruben Dias (POR - Manchester City)

Erling Haaland (NOR - Manchester City)

Martin Odegaard (NOR - Arsenal)

Ilkay Gündogan (ALL - Manchester City/FC Barcelone)

Yassine Bounou (MAR - Séville/ Al-Hilal)

Julian Alvarez (ARG - Manchester City)

Vinicius Jr. (BRE - Real Madrid)

Rodri (ESP - Manchester City)

Antoine Griezmann (FRA - Atlético de Madrid)

Leo Messi (ARG - PSG/Inter Miami)

Lautaro Martinez (ARG - Inter Milan)

Robert Lewandowski (POL - FC Barcelone)

Kylian Mbappé (FRA - PSG)

Victor Osimhen (NGA - Naples)

Harry Kane (ANG - Tottenham/Bayern Munich)

Kim Min-Jae (CDS - Naples/Bayern Munich)

Luka Modric (CRO - Real Madrid)

Ballon d'Or féminin

La double tenante du titre, Alexia Putellas, longtemps blessée cette saison, ne figure pas dans la liste des 30 nommées. En revanche, quatre de ses coéquipières championnes du monde avec l'Espagne sont nommées. Seules deux Françaises, représentantes de la D1 Arkema, peuvent prétendre à la distinction : Kadidiatou Diani et Wendie Renard.

> La liste complète

Kadidiatou Diani (FRA - PSG/OL)

Linda Caicedo (COL - Real Madrid)

Alba Redondo (ESP- Levante)

Rachel Daly (ANG - Aston Villa)

Fridolina Rolfö (SUE - FC Barcelone)

Olga Carmona (ESP- Real Madrid)

Georgia Stanway (ANG- Bayern Muncih)

Amanda Ilestedt (SUE - Paris Saint-Germain/Arsenal)

Hayley Raso (AUS - Real Madrid)

Sophia Smith (USA - Portland)

Salma Paralluelo (ESP - FC Barcelone)

Millie Bright (ANG - Chelsea)

Hinata Miyazawa (JAP - Sendai)

Lena Oberdorf (ALL- Wolfsburg)

Daphne van Domselaar (P-B - Aston Villa)

Patricia Guijarro (ESP - FC Barcelone)

Ewa Pajor (POL - Wolfsburg)

Guro Reiten (NOR - Chelsea)

Aitana Bonmati (ESP - FC Barcelone)

Alexandra Popp (ALL - Wolfsburg)

Yui Hasegawa (JAP - Manchester City)

Jill Roord (P-B - Wolfsburg/Manchester City)

Katie McCabe (IRL - Arsenal)

Wendie Renard (FRA - OL)

Asisat Oshoala (NGA - FC Barcelone)

Mary Earps (ANG - Manchester United)

Mapi Leon (ESP - FC Barcelone)

Khadija Shaw (JAM - Manchester City)

Sam Kerr (AUS - Chelsea)

Debinha (BRE - Kansas City)

Trophée Kopa

Si les deux derniers lauréats, Pedri et Gavi, sont de nouveau nommés, ils pourraient avoir une sérieuse concurrence avec Jude Bellingham, pour remporter le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Le Français Eduardo Camavinga, et de façon plus surprenante, Elye Wahi, sont aussi nommés.

> La liste complète

Jude Bellingham (ANG - Borussia Dortmund/Real Madrid)

Gavi (ESP - FC Barcelone)

Jamal Musiala (ALL - Bayern Munich)

Eduardo Camavinga (FRA - Real Madrid)

Pedri (ESP - FC Barcelone)

Xavi Simons (P-B - PSV/RB Leipzig)

Alejandro Balde (ESP- FC Barcelone)

Antonio Silva (POR- Benfica)

Rasmus Hojlund (DAN - Manchester United)

Elye Wahi (FRA - Montpellier HSC/RC Lens)

Trophée Yachine :

Qui succèdera à Thibaut Courtois au palmarès du Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de la saison ? Le portier madrilène est présent dans la liste des dix nommés, tout comme Emiliano Martinez, le gardien argentin qui a fait vivre un cauchemar aux Bleus en finale de la Coupe du monde. L'équipe de France est bien représentée, puisque deux de ses gardiens sont également nommés.

> La liste complète

Yassine Bounou (MAR - Seville FC/Al-Hilal)

Thibaut Courtois (BEL- Real Madrid)

Emiliano Martinez (ARG- Aston Villa)

Mike Maignan (FRA- AC Milan)

Aaron Ramsdale (ANG- Arsenal)

Ederson (BRE- Manchester City)

Marc-André ter Stegen (ALL- FC Barcelone)

Brice Samba (FRA- RC Lens)

Dominik Livakovic (CRO- Dinamo Zagreb/Fenerbahçe)

André Onana (CAM- Inter Milan/Manchester United)